SON DAKİKA
Gündem

Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İşte dehşet anları

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan kadın cesediyle ilgili soruşturmada iki şüpheli yakalandı. Şüpheli, gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca, Şişli'de dehşete ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bir halde bulunan kadın cesedi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 Özbekistan uyruklu şahıs Gürcistan'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli, verdiği ifadede maktul ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu ve aralarında çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.


Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç. malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissetmiş ve çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilmiş, bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşılmış, çalışmaların devamında cansız bedenin bulunduğu noktadan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerinin yanındaki 2 adet valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulunmuştu. Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller olay yeri inceleme aracına koyulmuştu.


CESEDİ TAŞIDIKLARI ANLAR KAMERADA

İki zanlının parçalanmış kadın cesedini valize koyup taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şahıslar valize koydukları cesedi güçlükle taşıyarak çöp konteynarın yanına getiriyor. Etrafı kolaçan eden zanlılar cesedi konteynıra bırakıyor.

