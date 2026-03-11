İran Büyükelçiliği, Hamaney için anma töreni düzenledi

  • İSTANBUL
ABD-İsrail şer ittifakının 28 Şubat'ta başlattığı kalleş saldırılarda şehit düşen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Siyonist bombalarıyla can veren masum siviller için İran'ın Ankara Büyükelçiliği’nde duygu yüklü bir anma töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Batı'nın ve Siyonizm'in çocuk katili yüzü bir kez daha Ankara'dan dünyaya haykırıldı.

Ankara’nın İran Büyükelçiliği’nde, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi. Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, “Gösterdiğiniz bu duyarlılık ve destek, İran ve Türkiye halkları arasındaki derin kardeşlik bağlarının açık bir göstergesidir” dedi.

‘BU SAVAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARLA OLUŞTURUYORLAR’

Habibullah, “Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim saldırgan politikalarının devamı olarak 28 Şubat tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırı başlatmıştır. Söz konusu saldırının ilk gününde görev başında bulunan İslam devriminin lideri hedef alınmış ve bu menfur saldırı neticesinde şehit edilmiştir. Bu savaşın en acı olaylarından biri Minab şehrinde meydana gelmiştir. Bir kız okuluna düzenlenen saldırıda 170 küçük ve masum öğrenci hayatını kaybetmiştir. Bu savaşı küçük çocuklarla oluşturuyorlar. İran bu saldırının başlatıcısı değildir. İran zalim güçlerin haksız saldırısına maruz kalmıştır. Bununla birlikte İran milleti böylesi zor zamanlarda da kararlı bir iradeyle meşru müdafaa hakkını kullanarak onurunu, bağımsızlığını ve milli egemenliğini koruma kararlılığını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı. (DHA)  

