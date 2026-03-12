  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!
Dünya

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

Pentagon yetkililerinin Kongre’ye sunduğu rapora göre, 28 Şubat’tan bu yana geçen ilk 6 günde harcanan miktar 11,3 milyar doları aştı. Sevkiyat ve personel giderlerinin dahil edilmediği bu rakamın, önümüzdeki günlerde katlanarak artması bekleniyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı hava ve deniz harekatının ekonomik boyutu gün yüzüne çıkmaya başladı. New York Times'ın (NYT) Pentagon kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri Kongre üyelerine gizli bir bilgilendirme yaparak savaşın mali bilançosunu paylaştı.

PENTAGON'DAN KONGRE'YE SAVAŞ BÜTÇESİ SUNUMU

Pentagon yetkilileri tarafından yapılan sunumda, operasyonun ilk altı gününde kullanılan mühimmat, yakıt ve lojistik giderlerin 11,3 milyar doların üzerine çıktığı iddia edildi. Bu rakam, operasyon başladığından beri hazırlanan en kapsamlı maliyet raporu olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, kullanılan Tomahawk füzeleri ve akıllı mühimmatların bu devasa bütçedeki en büyük payı oluşturduğunu belirtiyor.

ASIL MALİYET HENÜZ HESAPLANMADI

Raporda dikkat çeken en önemli detay ise, 11,3 milyar dolarlık rakama saldırı öncesi bölgeye yapılan devasa askeri yığınak, personel sevkiyatı ve ekipman konuşlandırma maliyetlerinin dahil edilmemiş olması. Bu giderlerin de eklenmesiyle toplam maliyetin çok daha kısa sürede astronomik seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

OPERASYONUN KANLI BİLANÇOSU

Müzakereler sürerken başlayan ABD-İsrail saldırılarında İran’ın yönetim kademesi ağır darbe aldı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere pek çok üst düzey ismin öldüğü operasyonda, İran makamlarına göre şu ana kadar 1332 kişi hayatını kaybetti. İran ise bu saldırılara İsrail topraklarının yanı sıra Katar, BAE ve Bahreyn’deki ABD üslerini vurarak karşılık vermeye devam ediyor.

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı

İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe

İşte savaşın bitmesi için tek şart! İran lideri Pezeşkiyan açıkladı

İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!

Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz

ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!

Saffet

nasılsa doların karşılıgı yok borcuna karşılık amerikayı satsa borcunu karşılamaz en iyisi karşılığı olmayan dolar için dolar basma fabrikası kurar
