İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı hava ve deniz harekatının ekonomik boyutu gün yüzüne çıkmaya başladı. New York Times'ın (NYT) Pentagon kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanlığı yetkilileri Kongre üyelerine gizli bir bilgilendirme yaparak savaşın mali bilançosunu paylaştı.

PENTAGON'DAN KONGRE'YE SAVAŞ BÜTÇESİ SUNUMU

Pentagon yetkilileri tarafından yapılan sunumda, operasyonun ilk altı gününde kullanılan mühimmat, yakıt ve lojistik giderlerin 11,3 milyar doların üzerine çıktığı iddia edildi. Bu rakam, operasyon başladığından beri hazırlanan en kapsamlı maliyet raporu olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, kullanılan Tomahawk füzeleri ve akıllı mühimmatların bu devasa bütçedeki en büyük payı oluşturduğunu belirtiyor.

ASIL MALİYET HENÜZ HESAPLANMADI

Raporda dikkat çeken en önemli detay ise, 11,3 milyar dolarlık rakama saldırı öncesi bölgeye yapılan devasa askeri yığınak, personel sevkiyatı ve ekipman konuşlandırma maliyetlerinin dahil edilmemiş olması. Bu giderlerin de eklenmesiyle toplam maliyetin çok daha kısa sürede astronomik seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

OPERASYONUN KANLI BİLANÇOSU

Müzakereler sürerken başlayan ABD-İsrail saldırılarında İran’ın yönetim kademesi ağır darbe aldı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere pek çok üst düzey ismin öldüğü operasyonda, İran makamlarına göre şu ana kadar 1332 kişi hayatını kaybetti. İran ise bu saldırılara İsrail topraklarının yanı sıra Katar, BAE ve Bahreyn’deki ABD üslerini vurarak karşılık vermeye devam ediyor.