ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!

SON DAKİKA
New York Times'ın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran'ın Minab kentinde 175 sivilin öldüğü okul saldırısının arkasında ABD ordusunun "hedefleme hatası" çıktı. CENTCOM'un güncel olmayan istihbarat verileriyle okul binasını "askeri üs" zannederek vurduğu, Trump'ın ise kanıt sunmadan İran'ı suçladığı skandal tüm detaylarıyla deşifre oldu.

İran'da 28 Şubat'ta gerçekleşen ve çoğu kız çocuğu en az 175 kişinin ölümüyle sonuçlanan Şeceretü't-Tayyibe İlkokulu saldırısına dair yürütülen soruşturmada ilk tespitler tamamlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yürütülen incelemeye göre, saldırı tamamen bir koordinat hatasından kaynaklandı.

GÜNCEL OLMAYAN VERİLER FACİAYA YOL AÇTI

İncelemeye dair bilgi sahibi yetkililer, CENTCOM subaylarının hedef koordinatlarını oluştururken Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından sağlanan eski verileri kullandığını açıkladı. Okul binasının eskiden bitişikteki Devrim Muhafızları üssünün bir parçası olduğu, ancak yıllar önce ayrıldığı belirtildi. Eski verilerin neden güncellenmediği ve saldırı öncesi neden teyit edilmediği soruları ise henüz yanıt bulamadı.

TRUMP’IN "İRAN YAPTI" İDDİASI ÇÖKTÜ

Olayın hemen ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Gördüklerime dayanarak söylüyorum, bunu İran yaptı. Onların mühimmatları çok kalitesiz ve isabetsiz" diyerek suçu Tahran yönetimine atmıştı. Ancak New York Times’ın uydu görüntüleri ve uzman analizleri, okulu vuran füzenin sadece ABD envanterinde bulunan "Tomahawk" olduğunu kesinleştirdi.

BİNA 10 YIL ÖNCE ÜSTEN AYRILMIŞTI

Görsel incelemeler, okulun bulunduğu binanın 2013-2016 yılları arasında askeri üsten çitlerle ayrıldığını ve duvarlarının mavi-pembe renklere boyandığını kanıtladı. Üstelik uydu fotoğraflarında bina çevresindeki gözetleme kulelerinin kaldırıldığı ve yerine spor sahaları yapıldığı açıkça görülüyor. Buna rağmen ABD ordusunun burayı hala "askeri hedef" olarak tanımlaması, Amerikan tarihindeki en büyük askeri skandallardan biri olarak kayda geçti.

1
Adamlar yuz yokki

Skandal olsun bilerek de yapar sırıtır nede olsa ceza yok suc cok... vampirler...

Tramp'a (. Amerika başkanlarına) inananlar Tramp' olsun... Irak'ta ki kimyasal silah ne oldu??? Libyaya gelecek DEMOKRASİ nerede??? Suriye niye parçalan dı???
