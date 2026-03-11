  • İSTANBUL
Gündem Olmaz olsun senin gibi baba! 3 yaşındaki çocuğuna yaptığına Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Olmaz olsun senin gibi baba! 3 yaşındaki çocuğuna yaptığına Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Olmaz olsun senin gibi baba! 3 yaşındaki çocuğuna yaptığına Türkiye'yi ayağa kaldırdı

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran sözde baba gözaltına alındı.

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğu ile alkol masasına oturduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğun alkol masasına oturtulduğu görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinde gözaltına aldı

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin, çocuğun babası B.K. (53) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde gözaltına aldı.

B.K'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

