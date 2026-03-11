  • İSTANBUL
Aynı virüs herkesi neden farklı etkiliyor? Bilim insanları soğuk algınlığının sırrını çözdü
Aynı virüs herkesi neden farklı etkiliyor? Bilim insanları soğuk algınlığının sırrını çözdü

Yeni bir araştırma; soğuk algınlığının şiddetinin virüsten çok vücudun verdiği ilk tepkiye bağlı olduğunu ortaya koydu. İşte, soğuk algınlığının sırrı…

Aynı evde yaşayan insanların bazen aynı virüse yakalansa da farklı belirtiler göstermesi uzun zamandır merak edilen bir durum. Yeni bir araştırma, bunun nedenini açıklayabilecek önemli bir mekanizmayı ortaya koydu. Çalışmaya göre burundaki hücreler virüse karşı ilk savunma hattını oluşturuyor ve bu savunmanın ne kadar hızlı devreye girdiği hastalığın şiddetini belirleyebiliyor.

Araştırmada insan burun dokusunu taklit eden bir laboratuvar modeli oluşturuldu. Bu model sayesinde bilim insanları, burun iç yüzeyindeki hücrelerin rinovirüs adı verilen soğuk algınlığı virüsüne nasıl tepki verdiğini inceleyebildi. Elde edilen sonuçlar, bazı durumlarda hücrelerin virüse karşı çok hızlı bir savunma başlattığını gösterdi. Böyle bir durumda enfeksiyon çok küçük bir hücre grubuyla sınırlı kalabiliyor ve hastalık belirtileri neredeyse ortaya çıkmadan kontrol altına alınabiliyor.

Araştırmaya göre savunma tepkisi geciktiğinde ya da vücuda giren virüs miktarı fazla olduğunda tablo değişiyor. Bu durumda vücut daha güçlü bir reaksiyon gösteriyor ve bu da aşırı mukus üretimi ile iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bu süreç, soğuk algınlığı sırasında görülen burun akıntısı, tıkanıklık ve solunum sorunlarının temel nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rinovirüs nedir? Soğuk algınlığının en yaygın nedenlerinden biri rinovirüs olarak biliniyor. Bu virüsler burun ve üst solunum yollarındaki hücreleri enfekte ederek çoğalıyor ve bağışıklık sisteminin tepkisini tetikliyor. Soğuk algınlığı çoğu kişide hafif seyrediyor ve genellikle bir hafta ile on gün içinde kendiliğinden geçiyor. Ancak sigara kullanımı, astım, kronik akciğer hastalıkları veya bağışıklık sistemi zayıflığı gibi durumlar belirtilerin daha uzun sürmesine yol açabiliyor.

Rinovirüsler RNA virüsleri grubunda yer alıyor ve çok sayıda farklı türü bulunuyor. Bu nedenle bağışıklık sistemi aynı virüsün farklı türlerine karşı her zaman aynı korumayı sağlayamayabiliyor. Virüsler burun dokusunda çoğaldıktan sonra sinüsleri veya solunum yollarını da etkileyebiliyor.

Araştırmada elde edilen bulguların yanı sıra yaş, genetik yapı, geçmiş enfeksiyonlar, alerjiler ve yaşam tarzı gibi faktörlerin de soğuk algınlığının şiddetini belirleyebileceği ifade ediliyor. Uyku düzeni, stres seviyesi, beslenme alışkanlıkları ve sigara kullanımı gibi unsurlar da bağışıklık sisteminin virüse verdiği tepkiyi etkileyebiliyor.

Soğuk algınlığı nasıl atlatılır? Soğuk algınlığı için kesin bir tedavi bulunmuyor. Ancak dinlenmek, bol sıvı tüketmek ve buhar ya da nemli ortamlar solunum yollarını rahatlatabiliyor. Tuzlu suyla gargara yapmak, burun spreyi kullanmak veya bal gibi doğal yöntemler de öksürük ve boğaz tahrişini hafifletebiliyor. Ayrıca sigara dumanı ve hava kirliliğinden uzak durmak iyileşme sürecine yardımcı olabiliyor.

