Aynı virüs herkesi neden farklı etkiliyor? Bilim insanları soğuk algınlığının sırrını çözdü

Rinovirüs nedir? Soğuk algınlığının en yaygın nedenlerinden biri rinovirüs olarak biliniyor. Bu virüsler burun ve üst solunum yollarındaki hücreleri enfekte ederek çoğalıyor ve bağışıklık sisteminin tepkisini tetikliyor. Soğuk algınlığı çoğu kişide hafif seyrediyor ve genellikle bir hafta ile on gün içinde kendiliğinden geçiyor. Ancak sigara kullanımı, astım, kronik akciğer hastalıkları veya bağışıklık sistemi zayıflığı gibi durumlar belirtilerin daha uzun sürmesine yol açabiliyor.