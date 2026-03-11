İmamoğlu trolüne, elçilikte VİP kabul

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün’ün, İBB’yi yolsuzluk ve rüşvet sarmalına çeviren Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli diplomasını kurtarmak için "hukuk" kılıfı uyduran Prof. Dr. Turgut Tan’ı sefaret makamında başköşede ağırlaması "pes" dedirtti.

İstanbul Üniversitesi tarafından "hukuka aykırı" olduğu tescillenerek iptal edilen İmamoğlu diploması için mahkemeleri baskı altına almaya çalışan Turgut Tan, Bakü'de devletin imkanlarıyla şımartıldı. Mahkemenin "iptal" kararını reddettiği davada, 1970’li yılların tozlu kitaplarından "zaman aşımı" masalları çıkaran Tan, İmamoğlu’nun hile ve gerçek dışı beyanla aldığı iddia edilen diplomasını aklamak için sefaret koltuklarını aşındırıyor.

Hukukçu Yaşar Baş'tan Turgut Tan'a hukuk dersi! "Mantık hatası ilkokul düzeyinin bile altında"

Avukat Yaşar Baş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli diplomasını kurtarmak için "nostaljik hukuk" teorileri üreten Prof. Dr. Turgut Tan’ın köşe yazısındaki vahim hataları tek tek deşifre etti. Baş, Tan’ın iddialarının sadece hukuk fakültesi 1. sınıf düzeyinin değil, ilkokul mantık seviyesinin bile altında olduğunu vurgulayarak, Bakü Sefareti’nde "VİP" ağırlanan profesörün takıntılarını kariyerinin önüne koyduğunu ifade etti.

Yaşar Baş, Turgut Tan’ın "İdare tarafından yapılan usul hataları açık hata sayılamaz" şeklindeki akıl dışı yorumuna sert tepki gösterdi:

Basit Türkçe Bilgisine Aykırı: Baş, hatanın her türünün ve özellikle "açık hata" kavramının ancak işlemi tesis eden idare tarafından yapılabileceğini belirtti. "İlkokuldaki birine sorsanız, hatayı ancak işlemi yapanın yapabileceğini söyler" diyerek Tan’ın hukuk mantığını yerle bir etti.

Mahkemenin Tokat Gibi Kararı: İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin detaylı açıklamasını hatırlatan Baş; hukuka aykırılık belirginse ve kişi bu hatayı bilerek sessiz kalmış veya idareyi "ayartarak" karara katkı sağlamışsa, ortada meşru bir hak kazancından söz edilemeyeceğini vurguladı.

Eşdeğerlik yetkisi fakültede değil YÖK’tedir Tan’ın 2547 sayılı kanunu hiçe sayan "eşdeğerlik" yorumunu "skandal" olarak niteleyen Yaşar Baş şunları kaydetti:

Magazinleşen Hukuk: Program eşdeğerliği konusunda değerlendirme yetkisinin münhasıran Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) olduğunu belirten Baş, bu yetkiyi fakülte yönetim kurullarına devretmeye çalışan Tan’ın yorumunu "gülünç" buldu.

Veteriner Hocası Bile Görür: Bir profesörün, branşı ne olursa olsun bu basit mantığı bilmemesinin mümkün olmadığını ifade eden Baş, "Bilmemesi mümkün değil, takıntılarını tercih ediyor" diyerek Turgut Tan’ın ideolojik körlüğüne dikkat çekti.

Vesayet dönemi hayalleri bitti! Kendi dediklerinin kanun sayıldığı karanlık vesayet dönemlerinin kapandığını görmeyen bir kompleksle karşı karşıya olunduğunu belirten Avukat Yaşar Baş, bu tür zorlama yorumların tek amacının "eski Türkiye" özlemi olduğunu dile getirdi. İmamoğlu’nun iptal edilen diploması üzerinden yargıyı etkilemeye çalışanların, kendilerini küçük düşürmek pahasına bu riskleri aldıklarını ifade etti.