Her Gün Tüketiyoruz Ama Tehlikesini Bilmiyoruz: Kanser Riskini Artıran Mutfak Alışkanlıkları

İngiltere ve Güney Kore’de yapılan bilimsel araştırmalar, günlük hayatta farkında olmadan yapılan bazı mutfak alışkanlıklarının uzun vadede kanser riskini artırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle ultra işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi ve yemek pişirilen ortamların yeterince havalandırılmaması gibi durumların zaman içinde sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmalara göre, mutfaklarda sık tüketilen hazır erişte (ramen/noodle), paketli atıştırmalıklar ve benzeri ultra işlenmiş gıdalar obezite, insülin direnci ve kronik iltihaplanma gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılı. Bu rahatsızlıklar ise uzun vadede kanser gelişimi için uygun bir ortam oluşturabiliyor.

Bristol Üniversitesi ile Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC) yürüttüğü geniş çaplı bir çalışmada, 451 bin 111 yetişkinin 14 yıl boyunca beslenme alışkanlıkları incelendi ve 34 farklı kanser türü değerlendirildi. Sonuçlara göre ultra işlenmiş gıda tüketiminin her %10 artışı, baş ve boyun kanseri riskini %23, yemek borusu kanseri riskini ise %24 artırabiliyor.

Öte yandan mutfakta oluşan dumanın da önemli bir risk faktörü olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda yemek pişirmenin hava kirliliğine yol açarak vücutta iltihaplanmaya neden olabileceğini ifade ediyor.

Güney Kore’de 10 üniversite hastanesinde yapılan bir araştırmada ise özellikle sigara içmeyen kadınlar üzerinde yemek pişirme sırasında ortaya çıkan dumanın etkileri incelendi. Araştırmaya göre, bu dumana düzenli olarak maruz kalmak akciğer kanseri riskini yaklaşık 2,7 kat artırabiliyor. Eğer haftada dört kereden fazla kızartma gibi yağlı pişirme yöntemleri uygulanıyorsa bu risk 3,7 kata kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılması, yemek pişirirken mutfakların iyi havalandırılması ve özellikle kızartma gibi yoğun duman oluşturan yöntemlerin sınırlanması gerektiğini vurguluyor.