Dünya İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı
Dünya

İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İnsanlık düşmanı İsrail! Filistinli esir sayısı 10 bine yaklaştı

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştı. Filistinli esirlerin 350'si çocuk, 73'ü ise kadınlardan oluşuyor.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısının mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Ed-Damir Esir Destek ve İnsan Hakları Derneği tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısının mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştığı ifade edilirken, esir sayısının bir önceki aya göre yüzde 2,15 artış gösterdiği belirtildi.

 

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın esir sayısının 73, çocuk esir sayısının ise 350 olduğu aktarılan açıklamada, çocukların Megiddo ve Ofer hapishanelerinde tutulduğu kaydedildi.

Verilere göre herhangi bir suçlama olmaksızın tutulan idari tutukluların sayısı 3 bin 442’ye ulaştı.

İsrail'in "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı tutukluların sayısının ise 1249 olduğu, bu sayıya İsrail ordusuna bağlı kamplarda tutulan Gazze Şeridi’nden tüm esirlerin dahil edilmediği ifade edildi.

Söz konusu sınıflandırma kapsamında Lübnan ve Suriye’den esirlerin de bulunduğu belirtildi.

