  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!' Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı Doğalgaz kesintisi olacak mı? Bakan Bayraktar'dan flaş açıklama Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti Hödük kavgası büyüyor! Tuncer Bakırhan’a ‘hödük’ diyen Gültekin’e DEM Parti’den cevap: Had bilmez meczup!
Dünya 2 petrol tankeri hedef alındı!
Dünya

2 petrol tankeri hedef alındı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2 petrol tankeri hedef alındı!

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankerinin saldırıya uğradığı belirtildi.

Irak yerel basınına göre, Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı.

Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı.

Irak'a ait bir geminin, yanmakta olan tankerin bulunduğu yere giderek şu ana kadar 20'ye yakın denizciyi tahliye ettiği aktarıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş
Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş

Ekonomi

Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş

Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince...
Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince...

Ekonomi

Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince...

Hürmüz’de mayın krizi! Petrol piyasası savaş tamtamlarıyla çalkalanıyor
Hürmüz’de mayın krizi! Petrol piyasası savaş tamtamlarıyla çalkalanıyor

Gündem

Hürmüz’de mayın krizi! Petrol piyasası savaş tamtamlarıyla çalkalanıyor

Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor
Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor

Dünya

Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor

Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız Cepten yiyorlar!
Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız Cepten yiyorlar!

Avrupa

Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız Cepten yiyorlar!

İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun
İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun

Ekonomi

İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23