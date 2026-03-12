Trump'tan Sanchez'e ticaret resti: "İspanya ile tüm bağları kesebiliriz"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesi, Atlantik’in iki yakasında ciddi bir görüş ayrılığına yol açtı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in operasyona yönelik eleştirel tutumu, Beyaz Saray’da büyük bir öfkeyle karşılandı. Florida’da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İspanya ile olan ekonomik ilişkileri bitirme tehdidinde bulundu.

İSPANYA İLE TİCARETİ KESEBİLİRİZ

Trump, İspanya’nın uluslararası güvenlik politikalarında yeterli dayanışmayı göstermediğini savundu. İspanyol hükümetinin tutumunu "çok kötü" olarak niteleyen Trump, "Bize karşı hiç yardımcı olmuyorlar. Eğer bu şekilde devam ederlerse İspanya ile olan tüm ticaretimizi kesebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Madrid ve Washington arasındaki ekonomik köprülerin atılabileceği şeklinde yorumlandı.

HALK HARİKA AMA LİDERLERİ DEĞİL

Konuşmasında Başbakan Sanchez’i doğrudan hedef alan Trump, İspanyol halkı ile hükümeti birbirinden ayırdı. Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sanchez hakkında kişisel bir eleştiri getiren Trump, "İspanya halkını seviyorum, onlar harika insanlar. Ancak liderleri kesinlikle öyle değil" dedi. Trump ayrıca, Sanchez’in savunma bütçesine yeterli pay ayırmamasını da bir kez daha gündeme taşıdı.

SANCHEZ’DEN IRAK SAVAŞI HATIRLATMALI REST

Trump’ın tehditlerine Başbakan Pedro Sanchez’den yanıt gecikmedi. 2003 yılındaki Irak Savaşı’nı hatırlatan İspanyol lider, o dönemdeki "kitle imha silahları" iddialarının bölgeyi nasıl bir istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı. Sanchez, "23 yıl önce de bizi demokrasi vaadiyle bir savaşa sürüklediler; sonuç büyük bir güvensizlik dalgası oldu. Pozisyonumuz değişmeyecek, İran halkının geleceğine dış güçler karar vermemeli" diyerek geri adım atmayacağını ilan etti.

BÜYÜKELÇİ RESMEN GERİ ÇAĞRILDI

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in İsrail’e yönelik sert eleştirileri diplomatik bir kopuşa dönüştü. İspanya hükümeti, yaşanan gerilim ve saldırılar üzerine yeni bir hamle yaparak Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez’i istişarelerde bulunmak üzere resmen geri çağırdı. Bu adım, Madrid-Tel Aviv hattındaki ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine gerilemesi olarak yorumlandı.