  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti Hödük kavgası büyüyor! Tuncer Bakırhan’a ‘hödük’ diyen Gültekin’e DEM Parti’den cevap: Had bilmez meczup! Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı Tarafsızlık kalkanı da çatladı! İsviçre kalleş saldırılar sonrası Tahran'ı terk etti Türkiye'den S-400 açıklaması Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı Vatikan'dan İsrail'e "çift atış" suçlaması! Yaralı kurtaran rahibi kasten vurdular Hemen kontrol edin! İstanbul TOKİ kura listesi açıklandı
Dünya Trump'tan Sanchez'e ticaret resti: "İspanya ile tüm bağları kesebiliriz"
Dünya

Trump'tan Sanchez'e ticaret resti: "İspanya ile tüm bağları kesebiliriz"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump'tan Sanchez'e ticaret resti: "İspanya ile tüm bağları kesebiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran operasyonuna karşı çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i sert bir dille eleştirdi. Sanchez’in iş birliği yapmadığını vurgulayan Trump, "İspanya halkı harika ama liderleri değil; ticareti tamamen durdurabiliriz" diyerek Madrid yönetimine yaptırım sinyali verdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesi, Atlantik’in iki yakasında ciddi bir görüş ayrılığına yol açtı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in operasyona yönelik eleştirel tutumu, Beyaz Saray’da büyük bir öfkeyle karşılandı. Florida’da basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İspanya ile olan ekonomik ilişkileri bitirme tehdidinde bulundu.

İSPANYA İLE TİCARETİ KESEBİLİRİZ

Trump, İspanya’nın uluslararası güvenlik politikalarında yeterli dayanışmayı göstermediğini savundu. İspanyol hükümetinin tutumunu "çok kötü" olarak niteleyen Trump, "Bize karşı hiç yardımcı olmuyorlar. Eğer bu şekilde devam ederlerse İspanya ile olan tüm ticaretimizi kesebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Madrid ve Washington arasındaki ekonomik köprülerin atılabileceği şeklinde yorumlandı.

HALK HARİKA AMA LİDERLERİ DEĞİL

Konuşmasında Başbakan Sanchez’i doğrudan hedef alan Trump, İspanyol halkı ile hükümeti birbirinden ayırdı. Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sanchez hakkında kişisel bir eleştiri getiren Trump, "İspanya halkını seviyorum, onlar harika insanlar. Ancak liderleri kesinlikle öyle değil" dedi. Trump ayrıca, Sanchez’in savunma bütçesine yeterli pay ayırmamasını da bir kez daha gündeme taşıdı.

SANCHEZ’DEN IRAK SAVAŞI HATIRLATMALI REST

Trump’ın tehditlerine Başbakan Pedro Sanchez’den yanıt gecikmedi. 2003 yılındaki Irak Savaşı’nı hatırlatan İspanyol lider, o dönemdeki "kitle imha silahları" iddialarının bölgeyi nasıl bir istikrarsızlığa sürüklediğini vurguladı. Sanchez, "23 yıl önce de bizi demokrasi vaadiyle bir savaşa sürüklediler; sonuç büyük bir güvensizlik dalgası oldu. Pozisyonumuz değişmeyecek, İran halkının geleceğine dış güçler karar vermemeli" diyerek geri adım atmayacağını ilan etti.

BÜYÜKELÇİ RESMEN GERİ ÇAĞRILDI

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in İsrail’e yönelik sert eleştirileri diplomatik bir kopuşa dönüştü. İspanya hükümeti, yaşanan gerilim ve saldırılar üzerine yeni bir hamle yaparak Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez’i istişarelerde bulunmak üzere resmen geri çağırdı. Bu adım, Madrid-Tel Aviv hattındaki ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine gerilemesi olarak yorumlandı.

 

İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı
İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı

Gündem

İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu
İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

Dünya

İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu

İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz
İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

Dünya

İspanya’dan soykırımcı İsrail’e sert muhtıra: Lübnan’a yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz

İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var
İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var

Gündem

İspanya Başbakanı Sanchez'in Türklere selamı var

İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!
İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!

Spor

İspanya’da Milli Gurur: Özel Sporcularımızdan 18 Madalyalık Tarihi Zafer!

İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar
İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar

Dünya

İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar

İspanya ile yeniden "savaşa hayır"
İspanya ile yeniden “savaşa hayır”

Avrupa

İspanya ile yeniden “savaşa hayır”

İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü
İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü

Dünya

İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

65

ispandaya adam olsa ispanyolları abdden çekse kendi ülkesine veya karayip ülkelerine yada müslüman ülkelere o nüfusu getirse abdnin teknoloji bilim şirketlerini beli kırılır dünya alçakları kusura bakmasında abdyi kurulduğundan buyana şımartan her ülkenin beyninin dersin başka hiçbir ülke yok hemen nefesini abdde alması ne varsa abdde sanki koca gezegende abdden başka ülke yok
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23