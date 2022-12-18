Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık çalışma arkadaşı, özel kalem müdürü meğer...

Mahmut Övür, CHP içindeki "Kemalciler-Ekremciler" kavgasının geldiği noktayı gözler önüne serdi. "Bir dönem FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı gibi 'Ekremciler' de CHP Genel Merkezi'nin her yerine sızmış durumda" ifadelerini kullanan Övür, "Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık çalışma arkadaşı, özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'nün bile İmamoğlu'na destek verdiği iddia ediliyor" diyerek bomba bir iddiayı ortaya attı.

İşte Övür'ün Sabah gazetesindeki dikkat çekici o yazısının ilgili bölümü:

"En tepeden en alta kadar CHP içinde onlarca "Brütüs"ten söz ediliyor. Özellikle de Kılıçdaroğlu'nun çevresinde. Bir dönem FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı gibi "Ekremciler" de CHP Genel Merkezi'nin her yerine sızmış durumda.

İş öyle bir noktaya varmış ki, Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık çalışma arkadaşı, özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'nün bile İmamoğlu'na destek verdiği iddia ediliyor. Hatta son mitingde yıllardır Kılıçdaroğlu'nun sunuculuğunu yapan Barış Bozkurt'un Saraçhane'de sunuculuk yapmasının, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın davet edilmesinin arkasında da o varmış. Bütün bunlardan Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı bilemem ama CHP içinde kılıçlar çekildi ve büyük bir operasyon olursa şaşırmam."