Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia

Son zamanlarda mültecilerin odağında olduğu tartışmaların bir hayli fazlalaştığına işaret eden Turgay Güler, "Bu türden operasyonlar artarak devam edecek. 'Ülke ne hale geldi' dedirtecekler. Toplumu yılgınlığa sürükleyecekler. Sonra günün birinde 'Suriyeli' bir 'eleman' bulup sürecekler sahneye. Tüm ülkeyi derinden sarsacak bir operasyon çektirtecekler" ifadelerini kullandı. Güler, Akşam gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Bebek sahilinde iki başıboş mahlukun ulu orta sergiledikleri rezalet Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi.

İddia ediyorum ki bu rezilliğin bir azmettiricisi var.

Evet var!

Bulunur mu ortaya çıkar mı bilmiyorum?

Lakin bu başıboş mahlukların son irtibatları, varsa banka hesapları mercek altına alınmalı.

Umarım işin bu kısmına odaklanılır.

Görüntüleri kim çekip servis etti?

Olay mahallindeki insanlar tesadüfen mi oradaydılar?

Çevrede gözetleyen birileri var mıydı ve dahası?

İstanbul Emniyeti umarım bu soruların peşine düşmüştür?

Gelin şimdi bu rezilliğin ardından yaşananlara odaklanalım.

İlk etapta başıboş o mahlukun Suriyeli olduğu iddia edildi.

Türk çıktı!

'Türk' dediysek yanlış anlaşılmasın sakın! Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı.

Anadan, babadan, yedi sülaleden Türk vatandaşı.

Aslında soysuz!

Ama buna rağmen bu soysuz üzerinden çektikleri operasyonu durdurmadılar.

'Pakistanlıymış, Türk vatandaşı olmuşmuş' yalanını tedavüle soktular.

Meğer mahluk CHP üyesiymiş. Bir partiye üye olmak zor bir iş değil. Sıradan bir üyesinin böylesi bir rezalete imza atması CHP'yi tabii ki bağlamaz.

Ama CHP çevreleri ısrarla ve inatla bu soysuzun 'Suriyeli' olduğu yalanını dillendirirse bu kişinin CHP üyesi olması mühim hale gelir!

Olayın sabahında Esenyurt'ta bir Suriyeli küçük bir çocuğu taciz etmeye kalktı!

Mahalleli haklı olarak ayağa kalktı.

İstanbul Valisi olay mahaline giderek istenmeyen olayları yatıştırmayı başardı.

Ama Esenyurt'taki pislik Suriyeli bir göçmendi.

Aynı gün bir başka 'hayvan' Ortaköy'de bir bankın üzerinde çırılçıplak yatarken görüntülendi.

Akşamına doğru Antalya'da bir kadın çocuğuyla birlikte çırılçıplak sokakta gezintiye çıktı.

Eşzamanlı olarak sosyal medyada bir video tedavüle sokuldu.

Yüzü gözükmeyen çarşaf giydirilmiş bir kadın izleyenlerin kanını donduracak şeyler anlatıyordu.

Günübirlik nikah yapıp istediği erkekle ilişkiye giriyormuş, dindarmış ama aydın bir kişilikmiş.

Şimdi sıkı durun.

Kadının o röportajı vermesinin sebebi ne biliyor musunuz?

Kocasının kendisini aldatması!

Söz konusu o yayında 'yardım' istiyor. 'Kocam beni aldatıyor, bana destek olun' diyor.

Şaka gibi!

'Kocam da benim gibi yapsa sorun etmem' diye de ekliyor.

Nikah kıysın istiyor yani!

Yuhhh!

Şu kahpece, alçakça operasyonu görüyor musunuz?

Videoyu izlerken mideniz bulanıyor.

Peki kim bu rezil kadın?

Arkasında kimler var?

Bu operasyonu kim adına çekiyor?

Umarım peşine düşülür!

Geçmişte benzerlerini çok görmüştük bu tiplerin, gençler hatırlamaz belki!

Fadime Şahinler, sapık şeyhler, bunlarla iş tutan CHP yandaşı gazeteciler ve dahası...

Daha dün Gezi olayları esnasında CHP yöneticisi bir kadının başını kapatıp 'ben müftü karısıyım' yalanıyla çektiği numarayı unuttunuz mu?

Demem o ki bu türden operasyonlar artarak devam edecek.

'Ülke ne hale geldi' dedirtecekler.

Toplumu yılgınlığa sürükleyecekler.

Sonra günün birinde 'Suriyeli' bir 'eleman' bulup sürecekler sahneye. Tüm ülkeyi derinden sarsacak bir operasyon çektirtecekler.

Ardından da çıkıp 'biz demiştik, uyarmıştık' diyecekler.

Bu arada yeri gelmişken altını çizeyim; Türkiye Suriye'nin kuzeyine yönelik çok kapsamlı bir operasyona hazırlanıyor.

Her an başlayabilir.

Amerika rahatsız, Avrupa rahatsız, İran rahatsız...

PKK panik içinde.

Bu operasyonu engellemek için Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, içeride de çok ciddi karışıklıklar çıkarmaya hazırlanıyorlar.

Boş durmayacaklar.

Türkiye'yi durdurmaya çalışacaklar.

Çünkü aparatları PKK için yolun sonu gözüktü."