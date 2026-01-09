“Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk”

Akit TV’de Erkan Tan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Söz Meydanı’nda, dün akşam İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Sinir Bilimci Prof. Dr. Oytun Erbaş ve Akademisyen - Yazar Prof. Dr. İpek Özkal Sayan konuk oldu.

Küresel eşkıya ABD’nin Venezuela’daki haydutça saldırısından Orta Doğu’daki son gelişmelere kadar birçok konunun masaya yatırıldığı programda, Türkiye’nin stratejileri de konuşuldu.

Yeni Akit Gazetesi Muhabiri Sebahattin Ayan’ın, “Sayın Erdoğan, ‘Masada olmayanların paylaşıldığı acımasız bir dönemden geçiyoruz’ demişti. Yaşar bey de yeni dünya düzeninden bahsetti. Peki Türkiye’nin özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz politikası ile savunma sanayi ihracatı göz önünde bulundurulursa, biz dünya düzeninin neresindeyiz?” sorusuna, Yaşar Hacısalihoğlu’nun verdiği cevap gündem oldu.

Prof. Dr. Hacısalihoğlu şunları söyledi:

“Bir başka yer var mıdır Asyalı, Avrupalı, Balkanlı, Orta Doğulu, denizden Afrika uzantılı?.. Bütün sıfatlar Türkiye’yi işaret eder. Türkiye çok açık ki dünyanın ortasındadır. Ülkeler eğitimlerinde haritalarla biraz oynarlar. Mesela Japonlar haritalarını iki büyük okyanusun tam ortasında gösterirler. Dünyanın merkeziymiş gibi. Türkiye'nin böyle bir projeksiyona ihtiyacı yok. Dünyanın merkezi... çok kıymetli ama çok zahmetli bir coğrafi konum. İyi yönetmek ve güçlü olmak zorundasınız. Hep derler ya, bütün dünya bize düşman mı kardeşim, bütün dünya bize düşman değil de sınırlarının ötesinde egemenlik seferlerinden vazgeçmeyen, oburluktan vazgeçmeyen, sömürü düzenini devam ettirmek isteyenler için biz dünyanın orta yerindeyiz.

Doğu Akdeniz’in en uzun kıyısıyla en büyük ülkesiyiz. Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmak istediler. Kıbrıs üzerinden yaptıkları oyunu Türkiye’ye dayattılar. Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşması ile oraya bir kama soktuk, ama iş bitmedi. Bak en son Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ittifak yaptılar. Bu kimseye karşı değil, dediler ama bir Türkiye korkusu var tabii ki. Türkiye bunun niçin yapıldığını çok iyi biliyor.

Gazze meselesi sadece Gazze ile sınırlı bir mesele değil ki. Bu alçaklığın bir arka planı var. Suriye’yi parçalayıp Irak’a kadar uzatmak ve Türkiye’nin kalkınma yolu projesini baltalayabilmek... Türkiye bunu önemli hamlelerle püskürttü ve püskürtmeye devam ediyor. Suriye bu işin bir nirengi noktası.

Türkiye dışında Suriye’ye gelip de o halkın terörle, şiddetle güvenliğini düşünerek mücadele eden bir ülke yok. Hepsinin kirli ajandaları vardı. Terör örgütleri neden Türkiye’yi hedefe koyuyor, bunların arkasında kuyruklarını birbirine bağlayan aynı irade. Ama biliyorlar ki Türkiye ufalanırsa, yükselme gücü durdurulabilirse, sömürü güçleri devam edecek, bunu çok iyi biliyorlar.

Churchill’in bir sözü vardır, Türkiye soldukça sulanmalı, yükseldikçe budanmalıdır. Biz yükseliş sürecindeyiz. O budamaların saldırılarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla direne direne bu günlere geldik ve buna devam edeceğiz.

Emperyalizm üzerine çok çalışmış bir akademisyenim. Emperyalimi ağzına almayan siyasetçiden korkun. Sayın cumhurbaşkanı bir de dedi ki, emperyalizme karşı direnecek, emperyalizmin kirli oyunlarına karşı mücadele edecek irade bizdedir. Emperyalizme karşı direnen kazanır. Teslim olmayacağız, direnç göstereceğiz, bunu hep birlikte yapacağız, iç direnci sağlayacağız. Suriye o yüzden önemli. Suriye biz demektir. Suriye’nin tamamı Türkiye’nin güvenliğidir. İsrail PKK’yı yeniden alevlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamaya çalışıyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, hiç umutsuz değiliz ve başaracağız.”