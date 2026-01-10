  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Yaşam

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve aralıklı sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Lodosun yer yer 90 kilometreye kadar ulaşabileceği bildirildi.

İstanbul genelinde yarından itibaren beklenen yağış ve şiddetli rüzgara ilişkin uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul’da yarın (10.01.2026 Cumartesi) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

