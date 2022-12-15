Türkiye'ye yüzlercesi akın etti! Dünyanın en kalitelisi: Türkiye'de ilk kez olacak, dünya devleri kapışacak!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından makine ve uzay havacılık savunma sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri kapsamında 30 ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı firmalarla bir araya geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO, makine ve uzay havacılık savunma sektörlerine yönelik düzenlediği alım heyeti etkinliği BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Doğu Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere 30 ülkeden 200'den fazla yabancı alıcının katıldığı alım heyeti etkinliğinde 1000'i aşkın iş görüşmesi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, düzenledikleri nitelikli alım heyetleriyle Bursalı üretici ve ihracatçılara önemli işbirliği imkanları sunduklarını bildirdi.

Makine sektörünün Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biri olduğunu kaydeden Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sonrası küresel pazarda artan talebi en iyi şekilde değerlendiren sektörümüz, 2021 yılını 23 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. BTSO olarak sektörün ihracat odaklı büyümesini sürdürmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerek makine gerekse de uzay havacılık savunma sektörlerine yönelik hayata geçirdiğimiz UR-GE projeleriyle özellikle KOBİ'lerin ihracatçı olmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkıda bulunuyoruz. Bursa'nın makine sektöründeki üretim gücü dünya devleriyle rekabet edebilecek düzeyde. Ancak üretmek tek başına yeterli değil önemli olan ürettiğinizi pazarlayabilmektir."

Burkay son 9 yılda 28 binden fazla yabancı ziyaretçiyi Bursa'da sektör temsilcileriyle buluşturduklarını vurguladı.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle yürüttükleri UR-GE projelerini potansiyel firmaları küresel pazarlara taşımak üzere hayata geçirdiklerini aktaran Burkay, "Makine ve uzay havacılık savunma UR-GE projelerimiz kapsamında bugün de 30 ülkeden 200 firma işbirliği masasında buluştu. Oluşturduğumuz bu ticaret köprüleri sektörümüze önemli kazanımlar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

YÜZLERCESİ AKIN ETTİ: EN KALİTELİSİ TÜRKİYE'DE

Litvanya'dan gelen Jonas Bogusas da Çin ve Asya ülkelerinde yaşanan gelişmeler sonrası Avrupa'daki şirketlerin yeni ticari partner arayışına başladığına değinerek, "Türk makine sektörünün hem kalite hem de fiyat açısından oldukça rekabetçi olduğunu biliyoruz. Davet üzerine Bursa'ya gelerek ikili iş görüşmelerine katıldım. Buradaki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Gelecek dönemde işbirliği yapabileceğimiz birçok firmayla tanıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Letonyalı Justine Nagle, Türkiye'ye ilk kez geldiğini, iş görüşmelerinin beklentilerinin çok üstünde geçtiğini ifade ederek, "Küresel ticarette yaşanan değişim bizi Türkiye'ye yönlendirdi. Şu anda Avrupa'da Türkiye'ye önemli bir talep var. Burada verimli görüşmelerimiz oldu." açıklamasını yaptı.

İtalyan Adalberto Horak ise teknik tekstil ve kompozit makineleriyle ilgilendikleri bilgisini vererek, "Bu etkinliğe daha önce de katılmıştık. Orada tanışıp şu anda birlikte çalıştığımız birçok firma var. Bugünkü görüşmelerimizde de eminim yeni işbirlikleri kuracağız. Türkiye, makine sektörünün tüm kollarında çok iyi partnerler bulabileceğimiz bir ülke." görüşlerini aktardı.