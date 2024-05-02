Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede

Türkiye son dönemde ekonomi alanında attığı hamlelerin meyvelerini toplamaya başlarken, uluslararası piyasada da oluşan güven ortamıyla Türkiye'ye yapılan yatırımlarda artış yaşandı. Yabancı şirketler tarafından Türkiye'de açıklanan yatırım projelerinin sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artarken, Türkiye Avrupa'da Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseldi.

Yabancı şirketler tarafından Türkiye'de açıklanan yatırım projelerinin sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken, Türkiye Avrupa'da Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseldi.

Denetim ve danışmanlık firması EY, Avrupa'da yabancı yatırımlara yönelik raporunu yayımladı. Rapora göre, 2023'te Avrupa genelinde yabancı yatırımcıların açıklanan toplam yatırım projesi bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 5 bin 694'e geriledi.

Avrupa genelinde yatırım faaliyetlerinin Kovid-19 salgını öncesi, 2019'a kıyasla yüzde 11, rekor yıl olan 2017'ye göre de yüzde 14 daha düşük olması dikkati çekti.

Fransa'da yatırım projesi sayısı yüzde 5 azalışla 1194'e gerilemesine karşın ülke, Avrupa sıralamasında liderliğini korudu. Avrupa genelinde 2. sırada yer alan İngiltere'de proje sayısı yüzde 6 artışla 985'e yükseldi. Rapora göre, yabancı yatırımcılar, geçen yıl Almanya'daki faaliyetlerini önemli ölçüde azalttı.

Yabancı şirketler tarafından Almanya'da açıklanan yatırım projelerinin sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12 azalarak 733'e geriledi. Söz konusu yatırımlar, 2013'ten beri en düşük seviyeye geriledi ve art arda düşüşünü 6. yıla taşıdı.

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TÜRKİYE İSPANYA'YI GEÇTİ

Yabancı şirketler tarafından Türkiye'de açıklanan yatırım projelerinin sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken, Avrupa'daki sıralamada İspanya'yı geçen Türkiye, Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseldi. Türkiye, 2022'de 321 projeyle 5. sırada yer almıştı.

Raporda, "Büyük Avrupa merkezleri arasında Türkiye ve İsviçre, geçen yıl özellikle dinamik bir gelişme gösterdi. Türkiye, yatırımlarda yüzde 17 artış kaydederek sıralamada Almanya'nın ardından 4. sıraya yükselirken, İsviçre yatırımlardaki yüzde 53'lük artış sayesinde 12. sıraya tırmandı." yorumu yer aldı..

ABD ŞİRKETLERİ AKTİF

Avrupa'daki yatırım projelerinin sayısı geçen yıl yüzde 15 azalmasına karşın ABD'li şirketler, kıtada en önemli yabancı yatırımcılar oldu. ABD'li şirketlerin Almanya'daki yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 22 azalması dikkati çekti. Çinli şirketler, ABD şirketlerinden sonra Almanya'daki en önemli ikinci yatırımcı grubu oldu.

EY Almanya Üst Yöneticisi Henrik Ahlers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'daki yabancı yatırım projelerinin sayısının sürekli düşmesini çok endişe verici bulduğunu belirterek, "Bu bir alarm sinyali. Almanya geride kalıyor, Avrupa'nın diğer bölgeleri çok daha dinamik bir şekilde gelişiyor." ifadesini kullandı.