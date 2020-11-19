Türkiye'ye vermemişlerdi! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Türkiye'nin ABD'den aldığı ancak S-400 krizi nedeniyle teslim edilmeyen F-35 uçaklarıyla ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Uçağın bilgisayar yazılımlarının Çin tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.

ABD ve Avrupa, Çin’in F-35 savaş uçağının çok önemli bilgisayar yazılımlarını ele geçirdiği iddiasıyla çalkalanıyor. Güvenlik zaafının, Türkiye'ye verilmeyen uçağın dört üreticisinden biri olan Lockheed Martin firmasının ya da alt iş üstlenicisinin bir hatasından doğduğu sanılıyor.

Savaş uçağının tüm bilgileri, bilgisayar korsanlarının eline geçmiş durumda ve sızıntının boyutu tam olarak belli değil.

Üreticiler yazılımlar üzerinde yeniden çalışmaya başlarken, bu durum uçağın maliyetini daha da artıracak. İngiliz ordusu ve İsviçre, bu konuda gerekli adamları atmaya başladı.

Derine sızdılar

İngiltere güvenlik açığını doğrularken, sırların ne zaman çalındığı, sistemlerde ne kadar derinlere erişilebildiği tam olarak bilinmediği için birçok programın yeniden yazılımı yapıldı.

Lockheed Martin'in, siber saldırılara karşı iyi korunduğu ancak alt yükleniciler için aynı şeyin söylenemeyeceği belirtiliyor.

İsviçre'ye teklif

İsviçre ve İngiliz medyası konuyu ayrıntılı işliyor, Lockheed Martin de, “Bu sızıntı bizden olamaz” açıklaması yapıyor. Bu gelişmelerden sonra F-35'i üreten dört şirket, İsviçre'ye yeni yazılım programları ile donatılmış yeni nesil uçaklardan satmak için teklif hazırlıyor.

Yeni nesil F-35 savaş uçakları, birçok ülkenin katılımıyla yapılıyor ve Türkiye'ye de 100'den fazla ayrılmıştı. Ancak, Rus hava savunma sistemleri alınması öne sürülerek uçakların teslim edilmesi engellenmişti.