Türkiye'ye verilmesi istenen F-35'lerle ilgili flaş gelişme! Bakan tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni nesil F16’ların satın alınmasıyla ilgili ABD ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Ama tabii Kongre'nin de ikna edilmesi gerekiyor ve bu ABD yönetiminin görevi” dedi.

Çavuşoğlu, A Haber’de katıldığı programda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

“ABD’den F-16 konusundaki son talebimiz nedir?” sorusuna Çavuşoğlu şu yanıtı verdi:

“ABD ile ilgili biliyorsunuz CAATSA yaptırımları var. F-35 konusu halen tıkanmış durumda ama yeni nesil F16'ların alınması ve de mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor. En azından yönetim kanadıyla müzakereleri, askerlerimiz sürdürüyor ve ilerleme var. Ama tabii Kongre'nin de ikna edilmesi gerekiyor.”

Kongre'yi ikna etmenin ABD yönetiminin görevi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Her seferinde Kongre'nin arkasına saklanmak doğru değil. Siz müttefikinize bu tür kısıtlamalar yaptığınız zaman, bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak konusunda olumlu tavır takınmazsanız, bizim başka yerden bunları karşılama konusunda attığımız adımları da eleştirme hakkınız yok” ifadelerini kullandı.

"Hepsi bahane"

Hem Avrupa’dan hem ABD’den daha adil bir yaklaşım beklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye’nin kıymetini iyi bilmeleri gerekiyor. Sadece bizim yararımıza değil, kendilerinin de yararınadır” dedi.

Çavuşoğlu, Hindistan'ın da S400 hava savunma sistemi aldığının hatırlatılması üzerine ise, "Oraya istisna yapabiliyorsanız Türkiye'ye de aynı anlayışı göstermeniz lazım. Yok efendim F35 sistemine girermiş, yok efendim şöyleymiş, böyleymiş, bunların hepsi hikaye, hepsi bahane” diye konuştu.

Kaynak: Amerika'nın Sesi