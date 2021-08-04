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Gündem Türkiye'ye uçak gönderen İspanya'nın mesajı gündem oldu
Gündem

Türkiye'ye uçak gönderen İspanya'nın mesajı gündem oldu

Türkiye'ye 2 yangın söndürme uçağıyla destek veren İspanya'nın mesajı büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 10:53:00 -
Türkiye'ye uçak gönderen İspanya'nın mesajı gündem oldu

İspanya'nın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurmuştu.

Yangın söndürme uçaklarının, ilk olarak su alacakları Köyceğiz Gölü'nün kuzeyindeki Yayla yakınlarına gitmesi, bu bölgedeki yangına müdahalenin ardından diğer bölgelere de geçmesi öngörülüyor.

Beğeni toplayan mesaj

Uçakların Türkiye'ye gönderilmesi esnasında İspanya Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabında yazdıkları beğeni topladı.

İspanya Hava Kuvvetleri, yangın söndürme çalışmalarına destek olacak ekibini Türkiye'ye William Shakespeare'den bir alıntıyla uğurladı:

Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim

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