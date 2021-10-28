Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan şirket, iflas etti

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020’de Kanada hükümetinin yaptırımları sonucu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) ambargo uygulayan Telemus Sistemleri Inc. şirketinin, ağustosta kepenk kapattığı bildirildi. Ana müşterisi TUSAŞ olan Telemus’la ilgili raporda, “Hükümet yaptırımlarının bir sonucu olarak şirket artık herhangi bir gelir elde edemez hale geldi” ifadesi kullanıldı.