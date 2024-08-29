Türkiye'ye rakip olmaya çalışıyorlar! O ülke savaş helikopterini tanıttı

Almanya , Airbus Helicopters’tan 62 H145M helikopterinin ilkini almaya hazırlanıyor ve teslimat programı bu yılın sonuna ayarlandı. Anlaşmanın bir parçası olarak Almanya ayrıca 20 helikopter daha satın alma seçeneğine sahip.

Avrupalı ​​şirket, Alman Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Markus Faber’in Donauwörth’teki üretim tesisini ziyareti sırasında helikoptere ait bir dizi görüntü paylaştı.

TİGER HELİKOPTERLERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Alman politikacılara ve askeri açıklamalara göre, Alman Hava Kuvvetleri Tiger helikopterlerini H145M ile değiştirmeye hazırlanıyor. Birincil sebep, Tiger’ın düşük operasyonel hazırlığa yol açan devam eden teknik sorunlarıdır . Devam eden bakım çalışmalarına rağmen, Alman savunma bakanlığı bu zorlukların devam ettiğini ve Tiger’ları 2032’ye kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırma kararını teşvik ettiğini belirtiyor. Sonuç olarak, operasyonel Tiger sayısı zaten azaldı.

UYGUN MALİYETLİ

Bulgarian Military haberine göre, ekonomik faktörler de bu kararda önemli bir rol oynuyor. Yaşlanan Tiger filosunun bakımı giderek daha maliyetli hale geldi ve Bakanlık daha güvenilir ve çok yönlü H145M’ye geçişin daha uygun maliyetli olacağına karar verdi. Airbus H145M, hafif ateş desteği ve keşif dahil olmak üzere çeşitli görevlerde güvenilirlik ve esneklikteki kanıtlanmış geçmişi nedeniyle seçildi . Alman silahlı kuvvetleri, özel operasyon kuvvetleri içinde bu modelle zaten olumlu deneyimler elde etti ve bu da H145M’yi daha geniş askeri entegrasyon için mantıklı bir seçim haline getirdi.

SİLAH SİSTEMLERİYLE TAM DONANIMLI GELİŞTİRİLECEK

Geçtiğimiz Aralık ayında, Hafif Saldırı Helikopteri [LAH] programı kapsamında en az 62 H145M uçağının resmi siparişi ile önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Bu, bu askeri model için şimdiye kadar imzalanan en büyük sözleşmedir. Amerika Birleşik Devletleri daha önce aynı uçak ailesinin bir çeşidi olan yaklaşık 500 UH-72 Lakota helikopteri satın almıştı. Bundeswehr veya Alman silahlı kuvvetleri için yeni filo, HForce silah sistemiyle tam donanımlı olarak gelecek. Bu gelişmiş teknoloji, bu helikopterleri roketler, lazer güdümlü füzeler, toplar ve makineli tüfekler konuşlandırabilen çok yönlü muharebe platformlarına dönüştürecek ve onları saldırı senaryolarında zorlu bir güç haline getirecek. (Sanayi Gazetesi)