Türkiye'ye petrol, altın ve elmas daveti! Çok güzel haber: Birlikte çalışalım dedikleri ortaya çıktı! Süper olacak

Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmesinden önce CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı. Yván Gil Pinto, Türkiye'ye dikkat çeken çağrıda bulundu.

Pinto açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto 'İkili ilişkilerde hangi alanlarda potansiyel var? Özellikle de enerji, maden ve savunma sanayinde işbirliği ne durumda? Altın petrol ticaretine yönelik yeni planlar var mı? Türk İHA-SİHA'ları dünyada çok meşhur. Venezuela'nın böyle bir ilgisi, satın alma planı var mı?' sorusuna şu cevabı verdi;

ABD'nin yaptırımlarının kurbanı oldu

Her bir bakanlık kendi sektörleriyle birlikte çalışıyor, her iki tarafın bakanlıkları da. Enerji alanında örnek vermek gerekirse, bildiğiniz gibi Venezuela dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahip ülke. O yüzden bu çok temel bir konu iki ülke arasında konuşulan. Tabi Venezuela hepimizin bildiği gibi ABD'nin yaptırımlarının kurbanı olmuş durumda. Buna karşılık biz bu yaptırıma rağmen bazı çalışma mekanizmaları oluşturuyoruz.

Türk devleti bu işe katkıda bulunabilir

Önemli Avrupa şirketleri, hatta ABD şirketleri ve Latin Amerika şirketleri petrol alanında Venezuela'da yatırım yapmaya ve çalışmaya başladılar. Tabi ki Türk şirketleri de bu alanda yatırıma geliyorlar. Doğalgaz alanında da çok büyük potansiyeli var. Önemli bir rezervimiz var bu kanıtlanmış durumda. Altın ve elmas konusunda gerek Türk devlet şirketleri veya özel şirketler, hem bunların çıkartılması anlamında hem de zaten başlamış olan madencilik çalışmalarına hizmetler götürerek bu işe katkıda bulunabilirler.

Maduro birlikte çalışmak istiyor

Venezuela ekonomisi geçen yıl yüzde 15 büyüdü. Bu yıl yüzde 5'lik bir büyüme bekleniyor. Her alanda Venezuela'da yatırım yapma zamanı. Sayın Maduro'nun Sayın Erdoğan'a gönderdiği mesaj, aslında her zamanki dayanışma, birlikte çalışmaya devam etme arzusunu tekrarladı.

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Ticareti birlikte geliştirmek için her iki başkan bir hedef koymuşlardı. Bunun için elimizden geleni yaptığımızı tekrar kendisine ileteceğiz. Savunmayla ilgili olarak bu tabi ki iki ülkenin savunma bakanlıklarının konuştuğu bir konu. Hassas bir konu olduğu için benim bilgim yok çok fazla. Daha kapalı yürütülüyor. Ama biz bu konuda çalışmaya açık olduğumuzu rahatlıkla belirtebiliriz.

Maduro'dan Erdoğan'a mesaj

Hakan Fidan ile yapacağımız bu görüşmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ilişkilerimizdeki devamlılığı sağlama açısından. Şu ana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir hukuki altyapı oluşturuldu. Daha önce yapmış olduğumuz anlaşmalar var. Yatırımları kolaylaştırmak amacıyla ticaret anlaşması yapıldı. Ayrıca çifte vergilendirmeye önleme anlaşması yapıldı. Son olarak da yatırımları koruma anlaşması yapılıyor. Bu alanda önemli bir adım atacağız.

Ayrıca bu görüşme aracılığıyla Sayın Maduro'nun Sayın Erdoğan'a vereceği bir mesajı ileteceğim. İki ülke arasındaki enerji sektörü, hizmet sektörü, ulaşım sektöründeki iş hacmini geliştirmek istiyoruz. Ayrıca uluslararası alanda dünyada çok hızlı değişimler oluyor. Bu konuda iki stratejik ortak olarak daha uygun bir şekilde kendimizi uyarlamak için görüş alışverişlerimizi hızlandırmamız gerekiyor. Öte yandan İsviçre'nin altın ihracatı Haziran ayında Mayıs ayına göre yüzde 23 geriledi. İhracatın azalmasında Çin ve Hindistan'a sevkiyatın düşmesi etkili oldu.