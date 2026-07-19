Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak! Ağustos'ta 'şike' fırtınası kopabilir!

Türk futbolunda gündem, Tahir Kum'un çarpıcı kulis iddialarıyla hareketlendi. Perde arkasına ilişkin paylaşımlarıyla bilinen Kum, ağustos ayında Türk futbolunda önemli gelişmelerin yaşanacağı büyük bir sürecin başlayacağını savundu.

Türk futbolunu derinden sarsan bahis ve şike iddialarına bir yenisi eklendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TFF'ye bağlı profesyonel liglerde görev yapan 19 kulüp yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Yaşanan son gelişmeler üzerine açıklamalar yapan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

'FUTBOL AKLI OLMASI GEREKİR...'

Haluk Levent'in bahis oynadığı iddia edilen kuponlara değinen Kum, bahis şirketleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Haluk Levent'in bahis konularına bakıyordum. Maçlara bu kadar yüksek miktarda para yatıran, kupon yapan bir kişinin mutlaka bir futbol geçmişi olması gerekir diye düşünüyorum. Veya bir futbol aklı olması gerekir diye düşünüyorum."

Sanatçının futbol dünyasından isimlerle fikir alışverişi yapmış olabileceğini öne süren Kum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acaba futbol ailesinden bu konuda fikir aldığı, fikir jimnastiği yaptığı kişiler var mıdır diye düşünüyorum. Futbol ailesinden olmayan bir kişinin 300 bin, 400 bin, 500 bin liralık kuponlar yapması bana biraz manidar geldi."

TÜRK FUTBOLUNDA DEPREM YARATACAK SÖZLER

Futbol dünyasına ilişkin yürütülen soruşturmalara da değinen Kum, bazı kulüp yöneticileri hakkında tespitler yapıldığını öne sürdü.

"Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk" diyen Kum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak sizin isimlerini okuduğunuz konu bir bahis operasyonu değildir. Bu işin adı bahis değil, şike dalgasıdır."

Kum, Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal bahis ile şike arasında hukuki fark bulunduğunu belirterek, kendi müsabakalarıyla ilgili sonuç odaklı bahis oynanmasının suç oluşturabileceğini savundu.

'AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'DE FIRTINA KOPACAK'

Soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını ileri süren Kum, "Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan başkan ve yöneticilere ilişkin bilgileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilettiğini öne süren Kum, elde edilen verilerin TFF'ye ulaştığını iddia etti ve şu ifadeyi kullandı:

"Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz."

'FEDERASYON YETKİLİLERİ DE LİSTEDE OLABİLİR'

Kum, sözlerinin sonunda iddialarını daha da ileri taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunun içerisinde federasyon yetkilileri de var. Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim... Eğer bunlar varsa bunlar da kamuoyuyla paylaşılacak."