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Dünya Rusya'dan Yujnıy Limanı'na bir saldırı daha! Yakıt depoları hedef alındı
Dünya

Rusya'dan Yujnıy Limanı'na bir saldırı daha! Yakıt depoları hedef alındı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Rusya'dan Yujnıy Limanı'na bir saldırı daha! Yakıt depoları hedef alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki stratejik Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada, Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve yağ depolama tanklarının yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kritik altyapılar hedef alınmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bulunan stratejik Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonda liman içerisinde Ukrayna ordusunun kullandığı yakıt ve yağ depolama tanklarının hedef alındığı bildirildi.

Yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldı

Açıklamada, saldırının havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği belirtilirken, hedef alınan tesislerin Ukrayna ordusunun lojistik faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

Limanlara yönelik saldırılar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde yalnızca Yujnıy Limanı'nı değil, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri ile Odessa ve Mıkolayiv bölgelerindeki liman altyapılarını da hedef aldıklarını açıklamıştı.

Bakanlık, gün içerisinde yaptığı bir başka açıklamada ise Yujnıy ve Odessa limanlarına yönelik yeni saldırılar gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Savaşın devam ettiği Karadeniz hattında limanlar, yakıt depoları ve askeri lojistik merkezleri iki taraf açısından da stratejik önemini korurken, bölgedeki çatışmaların şiddeti artmaya devam ediyor.

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