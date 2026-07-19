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Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

#1
Foto - Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

İstanbul Fatih'te bulunan Atatürk Köprüsü altında meydana gelen feci kazada, manevra yapamayarak köprü ayağına çarpan bir tur teknesindeki gemi personeli dengesini kaybederek denize düştü. İskele kısmından köprünün beton ayağına çarpan teknenin baş kısmında bulunan 32 yaşındaki Yasin Konya, çarpmanın şiddetiyle Haliç'in derin sularına gömüldü.

#2
Foto - Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

HALİÇ’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yapaken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek Haliç’e düştü. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında personele henüz ulaşılamazken, su üstü ve su altındaki arama çalışmaları sürüyor.

#3
Foto - Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç'e düştü.

#4
Foto - Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’ya henüz ulaşılamazken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme Sahil Güvenlik ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)

#5
Foto - Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

#6
Foto - Ekipler arama çalışması başlattı! Haliç’te feci olay

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