Tel Aviv'de 'Türk Donanması' paniği!

İsrail merkezli Jerusalem News Syndicate (JNS) haber ajansı, "İsrail Savunma Kuvvetleri amfibi çıkarma gemileri edindi... Gelecekteki Türk tehdidini değerlendiriyor" başlığıyla bir haber yayımladı.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın yakın zamanda 5 adet çıkarma gemisi satın aldığını belirten İsrail basını, Tel Aviv'in özellikle deniz kuvvetleri alanında köklü bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu ve bunun yıllarca süreceğini yazdı.

"İSRAİL ŞİMDİYE KADAR ÇIKARMA GERÇEKLEŞTİRMEDİ"

Yeni gemilerin İsrail'in 2024'te ABD'den satın aldığı INS Nahshon ve INS Komemiyut gemilerinin bulunduğu gruba dahil edildiğini aktaran Tel Aviv basını, söz konusu amfibi gemilerinin yalnızca İsrail sınırları dışındaki bölgelere asker ve askeri güç gönderilmesi gereken özel durumlarda kullanılacağını aktardı.

İsrail'in mevcut savaş sırasında büyük ölçekli bir amfibi çıkarma gerçekleştirmediğini yazan Tel Aviv basını, "Şu anda İsrail Donanması'nın kuzey filosu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Güney Lübnan'da konuşlandığı Sarı Hat'a kadar uzanan savunma operasyonlarına odaklanmış durumda." dedi.

TÜRKİYE'YE VERİLECEK F-35'LER ENDİŞELENDİRDİ

Tel Aviv basını, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve İsrail Donanması'nın askeri yetkililerin "potansiyel bir Türk cephesi" olarak adlandırdığı konuyu giderek daha fazla incelemeye başladığını belirtti. Konuya ilişkin haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını onaylamasını istediği yönündeki haberlerin ardından konu daha da aciliyet kazandı. İsrailli yetkililer bu adımın İsrail'in bölgedeki niteliksel askeri üstünlüğünü ve hava üstünlüğünü tehdit edebileceğinden endişe ediyor." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE DENİZLERDE ÜSTÜNLÜĞE SAHİP" İTİRAFI

Haberinde, "Türkiye denizlerde zaten sayısal bir üstünlüğe sahip" diyen İsrail basını, Türk Donanması'nın düşman kıyılarına tüm tümenleri konuşlandırabilecek kapasitede düzinelerce fırkateyn ve amfibi çıkarma gemisi barındırdığını hatırlattı.

İsrail'in bu durumu göz önünde buldurması gerektiğini yazılan haberin devamında, "Türkiye ayrıca önemli bir denizaltı filosuna, füze botlarına ve hafif uçak gemilerine dönüştürülebilecek insansız hava aracı taşıyıcılarına da sahip. Anadolu ülkesi NATO üyesi olmaya devam etse ve resmen düşman devlet olarak nitelendirilmese de, İsrail savunma çevrelerinde "Türk cephesi" kavramı giderek daha fazla tartışılıyor." denildi.

İSRAİL'İN HAZIRLIK YAPMASI YILLAR SÜREBİLİR

Türkiye'nin Suriye üzerinden İsrail'i stratejik olarak kuşatma altına almaya çalıştığını iddia eden Tel Aviv basını, İsrail'in askeri bir tehdide karşı hazırlık yapma kararı alması halinde, IDF'nin özellikle deniz kuvvetleri olmak üzere, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmesi gerekeceğini belirtti. Ayrıca haberde özellikle bu kuvvet yapılanmasının uzun bir zaman alacağı ifade edildi.