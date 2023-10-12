Türkiye'ye para akacak! En az 1 milyar euro...

Bugüne kadar, 2005 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri dışında, herhangi bir büyük futbol turnuvası düzenlemeyen Türkiye, sonunda muradına erdi… UEFA, Türkiye ve İtalya’nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için yaptığı ev sahipliği başvurusunu kabul etti.

İki ülke, turnuvayı ortak düzenleyecek. EURO 2028’i de Birleşik Krallık ve İrlanda ortak gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “1 milyar doların üzerinde bir gelir sağlayacağız” dedi. Nedeni için biraz sürekli büyüyen turnuvanın tarihine bakalım:

-1980’de turnuva 8 ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

-Finalde yer alan ülke sayısı ancak 1996’da 16’ya ulaştı.

- Fransa 2016’ya ilk kez 24 ülke katıldı. Ülke sayısı arttıkça, EURO'larda dönen euroların hacmi de 55 üyeli UEFA’nın kasasına giren gelir de arttı haliyle…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-İsveç’in ev sahibi olduğu 1992 yılındaki turnuvada 41 milyon euro gelir elde edildi.

- Bu gelir, İngiltere'nin 1996'da ev sahipliği yaptığı dönemde tam 3 katına çıktı.

-Hollanda ve Belçika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2000’de gelir, 229 milyon euro oldu.

- Portekiz 2004'te gelir rakamı 855 milyon euroya ulaştı.

-Avusturya/İsviçre 2008'de gelir, ilk kez 1 milyar euro barajını aştı: 1 milyar 351 milyon euro.

-Rakam, Ukrayna/Polonya 2012’de 1.4 milyar euroyken; Fransa 2016, 1.9 milyar euroluk gelirle, 2 milyar dolar kapısını zorladı.

-Koronavirüs salgınından dolayı 2021’de oynanan EURO 2020’de gelir, 2 milyar euro eşiğinden uzaktı. UEFA, EURO 2024’e büyük önem veriyor. Nedeni ise, turnuvanın yıllar sonra tek bir ülkede, Almanya’da, organize edilmesinden dolayı…

Associated Press’e göre EURO 2024, 2 milyar euro gelir barajını aşacak ilk EURO turnuvası olacak. Tahmini gelir, 2.12 milyar euro olacak. İvmenin sürekli yukarı olmasına dikkat çekilen habere göre, EURO 2028 ve 2032’de de 2 milyar euronun üzerinde gelirler sağlanacak. İstatistikler, EURO 2032’de Türkiye’nin 1 milyar euronun çok üzerinde bir gelir elde edeceğini gösteriyor.

TFF, “2028-2032” stratejisiyle kazandı

Dünya ajansları, EURO 2028 ve 2032 ev sahipliğiyle ilgili haberlerinde Türkiye’nin adaylık stratejisine dikkat çekti. İddialara göre, EURO 2016’nın evsahipliğini tek oyla Fransa’ya kaybeden Türkiye, iki nedenden ötürü 2028 ve 2032 için favori değildi:

1) Türkiye’nin “tek başına organizasyon yapması”na sıcak bakılmıyordu.

2) 2028 için Birleşik Krallık kesin favoriydi...Madalyonun bir de öteki yüzü vardı ki, 2032’ye talip olan İtalya da altyapı ve statlar konusunda yetersiz görülüyordu.

Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu, “2028 taktiği” ile 2032’yi aldı. 2028’den adaylığını çeken Türkiye, Birleşik Krallık’ı yanına çekti. 2032’ye de İtalya’yla ortak aday olarak, UEFA’nın tek ülke endişelerini de sona erdirdi.

Beşiktaş Tüpraş Stadı ile İzmir listede yok

EURO 2032, Türkiye ve İtalya’daki 10 şehirde düzenlenecek. TFF, UEFA’ya 10 aday şehir ve 10 aday stat listesi bildirdi. Stat listesinde Beşiktaş Tüpraş Stadı, kent listesinde de İzmir yok. UEFA, Ekim 2026’ya kadar şehirleri ve statları belirlemiş olacak.

İşte TFF'nin UEFA'ya sunduğu 10 stat

-Giuseppe Meazza Stadı (San Siro) 75.817

-Atatürk Olimpiyat Stadı 74.753

-İstanbul Rams Park 52.600

- İstanbul Ülker Stadı 50.500

-Ankara 19 Mayıs Stadı 45.000

- Konya BŞB Stadı 42.000

- Bursa BŞB Stadı 43.361

- Trabzon Papara Park 40.782

- Antalya Corendon Airlines Park 32.532

- Eskişehir Atatürk Stadı 32.500

Final, İstanbul’da mı, Milano’da mı olacak? Kapasite belirleyecek

EURO 2032 Finali’nin oynanacağı kent ve stat daha belli değil. Final için “en az 80 bin kişilik stat” şartı bulunuyor. Atatürk Olimpiyat’ın kapasitesi 74 bin 753, İtalyan Giuseppe Meazza’nın ise 75 bin 817… 2026’ya kadar hangi ülke, kapasiteyi artırırsa, finali kapacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi