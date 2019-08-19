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Türkiye'ye övgüler dizdi! Erdoğan'a teşekkür etti

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri Şerif, Keşmir konusunda ülkesine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:21
Türkiye'ye övgüler dizdi! Erdoğan'a teşekkür etti

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'ye, 'Keşmir' konusunda Pakistan'a verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz adınaTürkiye'ye, Keşmir konusunda Pakistan'a güçlü ve kararlı desteği içinteşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Kardeşlik bağını kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz"

Bu durumu Türkiye'nin uzun süredir güvenilir ve içten dostluğun bir işareti olarak nitelendiren Şerif, "Sizi temin ederim ki, partim ve ben bu kardeşlik bağını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."açıklamasında bulundu.

"Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği..."

Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği altında Türkiye için daha fazla refah ve başarı için dua ettiğini belirtti.

Çin ile Pakistan için "Demir kardeşler" benzetmesinde bulunan Şerif, Keşmir konusunda Pakistan'a verdiği destek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ayrıca teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:21
  1. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz lideri Şerif
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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