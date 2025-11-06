Türkiye’ye örnek olacak emsal karar! Mahkeme Şahinbey Belediyesi’ni haklı buldu

Şahinbey Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimlerde söz konusu marketin şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı tespit etmiş ve söz konusu iş yerini 3 gün süreyle kapatma kararı almıştı. Söz konusu market bu karara itiraz ederek konuyu yargıya taşımıştı. Sonuçlanan davada mahkeme, Şahinbey Belediyesi’nin uygulamasını hukuka uygun bularak belediyeyi oy birliğiyle haklı gördü. Böylece, Şahinbey Belediyesi’nin aldığı karar emsal teşkil edecek bir nitelik kazandı.

“HALKIMIZIN SAĞLIĞINDAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceklerini belirterek “Öncelikle halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak biz işyerlerini, marketleri sıkı denetim altında tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle yılın ikinci altı ayında yapmış olduğumuz market denetimlerinde 192 bin tarihi geçmiş ve bozuk ürün aldık. Biz bu işyerlerine para cezası uyguluyorduk gördük ki bu cezalar bu davranışlardan vazgeçirmiyor. Yılbaşında belediye meclisinde karar aldık. Halkın sağlığını korumak görevimiz dedik. Bu tür bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işyerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte ise tamamen ruhsatını iptal ederek işyerlerini kapatma kararı aldık. Bu tarihten sonra bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışlarında ciddi düşüş oldu” dedi.

‘MAHKEME KARARI TÜRKİYE’DEKİ TÜM BELEDİYELERE EMSAL TEŞKİL EDECEK’

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerde zincir marketlerden birisine 3 gün kapatma kararı uygulandığını ve konunun işletme tarafından mahkemeye taşınmasının ardından mahkemenin emsal karar vererek belediyeyi haklı gördüğünü açıkladı.

Mahkemenin oy birliği ile Şahinbey Belediyesi haklı gördüğünü ve kararın tüm Türkiye’de belediyelere emsal teşkil edeceğini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, “Zincir marketler var, yerel marketler var, üç harfli olanlar var altı harfli olanlar var. Bunlardan bazıları satışlara devam etti. Biz de belediye olarak altı harfli bir marketi son kullanma tarihi geçmiş ürün satışlarından dolayı tespit edip üç gün kapattık. Sonrasında bu market bizi mahkemeye verdi. Belediyenin bu uygulamasının kanuna ve hukuka uygun olmadığını iddia etti. İdare mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sonra biz belgelerimizi sunduk ancak mahkeme süreci devam etti. Bugün itibari ile mahkeme sonuçlandı. Mahkeme Türkiye’ye örnek olacak özellikle de belediyelere emsal olacak bir karar verdi mahkeme. Kararı da oy birliği ile verdi. Belediyenin denetim yetkisi olduğunu, işyerlerini kapatma yetkisinin olduğunu belediyenin bozuk ürün ve ya son kullanma tarihi geçmiş işyerlerini kapatma yetkisinin olduğunu bunun da hukuka ve kanuna uygun olduğunu mahkeme oy birliği ile karar verdi” dedi.

‘SON 1 HAFTADA 18 İŞLETME KAPATTIK’

Yapılan denetimlerdeki sayısal oranları değerlendiren Tahmazoğlu, “Yapmış olduğumuz denetimlerden yüzde 30-35 market normal çıkıyor. Bir kısmına uyarı cezası veriyoruz bir kısmına yasal işlem yapıyoruz. Sadece son bir hafta içinde kapattığımız işyeri sayısı 18” dedi.