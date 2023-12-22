Türkiye'ye milyonlarca ziyaretçi! Çin yeniden yükselişte ama Türkiye yeni hamleler ile çalkalanıyor! Türkiye'deki performans

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dünyada en fazla seyahat harcaması yapan ülkelerden Çin'den turist alabilmek için bütün ülkelerin rekabet halinde olduğunu belirterek, Çinli turistlere yönelik tanıtım çalışmalarını artırdıklarını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve TÜROB, seyahat platformu Trip.com'un konaklama sektörüyle işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla tanışma etkinliği düzenledi.

Konaklama sektöründen TÜROB üyesi otel işletmelerinin katıldığı etkinliğin açılışında, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve Trip.com Başkan Yardımcısı Amanda Wang konuştu. açılış Etkinlikte, Trip.com'un üst düzey yetkilileri şirketin faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı.

"Harcama düzeyleri çok yüksek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Eresin, Çin pazarıyla ilgili sektörel hedeflere dikkati çekerek, Çinli turistlerin yurt dışı seyahatlerinde kişi başı ortalama harcama tutarının 3 bin dolara kadar ulaşabildiğini belirtti.

Eresin, "Çin, dünyada en fazla seyahat harcaması yapan ülkeler sıralamasında en üst sıralarda yer aldığı için bütün ülkeler Çinli turist alabilmek için rekabet halinde. Yurt dışına çıkışlarda ağırlıklı yaş grubu yüzde 25 ile 25-35 yaş ve yüzde 10 ile 60-65 yaş olarak öne çıkıyor. Rezervasyon yapma süreci ise yüzde 56’lık payla seyahatin yaklaşık 28 gün öncesini kapsıyor. Ülkelerin tanıtım ve pazarlama çalışmalarında bu veriyi dikkate aldıklarını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Bu yıl artış dikkati çekiyor"

Müberra Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2022'de Ocak-Ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkeye gelen ziyaretçi sayısı 70 bin 844 iken, bu sene 10 ayda 198 bin 807'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu rakamın çok ciddi bir artış olmakla birlikte halen 426 bin Çinlinin ziyaret ettiği 2019'un gerisinde olunduğunu kaydeden Eresin, şöyle devam etti: "İlk hedefimiz bu sayıyı aşmak ve kısa vadede 600 bin düzeyine ulaşabilmektir. Memnuniyetle dile getirmeliyim ki salgın sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA tarafından Çin'de tanıtım çalışmalarına ara verilmedi ve özellikle bu yıl tanıtım alanında da fazla çalışma yürütüldü. Bayrak taşıyıcımız THY'nin yanında birçok Çinli hava yolu şirketinin de ülkemize seferlere başlaması ve yakın gelecekte yenilerinin eklenecek olması şüphesiz süregelen bu başarılı tanıtım çalışmalarının bir sonucu.

Çinli turistin değişen profili dikkate alınarak ülkemize geleneksel olarak tur organizasyonu ile kalabalık gruplar halinde gelenlerin yanında özellikle bireysel veya küçük özel gruplar halinde seyahat eden, lüks tüketime yönelen, üst kategori otellerde konaklayan, alışveriş, tematik veya macera parkları ile kültürel varlıklar, müze ve ören yerlerini görmeyi isteyen, çağdaş sanat meraklısı yüksek harcamalarıyla dikkati çeken üst gelir gurubundaki Çinli turistlere yönelik tanıtım çalışmalarımızı artırıyoruz. Kısa sürede onları öncelikle İstanbul, Kapadokya ve Antalya'ya çekebilmeyi hedefliyoruz. Bu amaca yönelik altyapımızı da güçlendirmek üzere Çince konuşan çalışanlar, Çinli tüketicilerin alışkın oldukları AliPay, WeChatPay, UnionPay, QuickPass gibi ödeme sistemlerinin ülkemizde de birçok alanda kullanılabilmesine yönelik yetkili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Öte yandan Türkiye, 2023'ün 11 ayında 52,7 milyon ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 binini yabancılar, 6 milyon 17 binini ise yurt dışında yaşayan Türkler oluşturdu.Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,82 artış yaşandı.

Türkiye'ye 11 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülke ise Rusya oldu. Rusya'dan Türkiye'ye bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış ile 6 milyon 83 bin ziyaretçi geldi. Rusya'yı Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve İran izledi.Türkiye'ye bu yılın kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 525 bin 345 olarak gerçekleşti. Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yine Rusya birinci, Almanya ise ikinci oldu. Bulgaristan'ın üçüncü olduğu sıralamada İran dördüncü, Gürcistan beşinci oldu.