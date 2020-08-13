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Dünya

Türkiye’ye meydan okuyan Macron’un o fotoğrafı alay konusu oldu!

İngiliz menşeli The Times yazarı Charles Bremner, Beyrut ziyaretinde Türkiye’ye meydan okuyan ve Lübnan’a göz diken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, jet ski üzerinde çekilen fotoğrafını ti’ye alarak, “Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:16:00 -
Türkiye’ye meydan okuyan Macron’un o fotoğrafı alay konusu oldu!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 170’den fazla insanın ölümüne neden olan amonyum nitrat patlamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olay yerine giderek skandal mesajlar vermişti.

Ziyareti boyunca sürekli gülümseyen Macron’un, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a yönelik saygısız tavırları dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Milyonlarca insan Macron’un tavırlarına eleştiri yağdırdı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, İngiliz menşeli The Times yazarı Charles Bremner, Macron'un son ziyareti ile ilgili bir analiz yayınladı. Söz konusu makalede Bremner, “Emmanuel Macron jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor” diye yazdı.

Patlamanın yaşandığı Beyrut’a gitmeden önce Macron’un tatile gittiğini anımsatan Charles Bremner, “Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından da yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Macron’a “emperyalist” nitelemesi

Emmanuel Macron’un Beyrut’taki gezisi sırasında, Lübnan’ın Fransız sömürgesiymiş gibi rejim değişikliğinden bahsetmesine de çok sayıda isim tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, Macron’un tutumunun arkasında ‘sömürge zihniyetinin’ yattığını ifade etti. Filistinli tarihçi Beşir Nafi, “Sömürge zamanları geçti. Ancak Macron’un zihninde devam ediyor” diye konuştu.

Nafi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Fransa, bir süredir Emmanuel Macron gibi emperyalist yanını frenleyemeyen bir cumhurbaşkanı görmemişti” ifadelerini kullandı. Beşir Nafi, “Adam (Macron), utanmadan Lübnan siyasi hayatı için yeni bir döneme girmekten bahsediyor.” dedi.

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