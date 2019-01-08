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Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri, Türkiye'nin olası operasyonunda karşılık vereceklerini açıkladı.

08 Ocak 2019 Salı 16:40
Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'

Türkiye, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin elindeki bölgelere müdahale etmeye hazırlanırken, Sputnik'e konuşan DSG Sözcüsü Gabriel Kino, Türkiye'nin operasyon yapması durumunda kendilerini savunacaklarını belirtti.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle YPG'ye karşı Fırat'ın doğusu ile Menbiç bölgesinde büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Operasyon hazırlıkları devam ederken, Türkiye Tel Abyad ve Menbiç sınırına Jandarma Özel Harekat ve özel hareket polisleri ile komandolar sevk ediyor. Afrin operasyonunda görev alan asker ve polisler bölgeye sevk ediliyor.

25 bin ÖSO emir bekliyor

Türkiye destekli ÖSO gurupları da bölgede konuşlandırılırken, ÖSO operasyon için emir bekliyor. Operasyon nedeniyle 25 bin ÖSO militanının görevlendirildiği öğrenildi. Bölgeye her gün zırhlı askeri araçlar ile obüs topları da sevk edilirken, Türkiye Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri ise iki katına çıkartıldı.

Operasyon hazırlıkları son aşamaya gelirken, Türkiye bir yandan da ABD ve Rusya ile yoğun görüşmeler yapıyor.

"Türkiye'nin Suriye'de olmaması lazım"

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan terör örgütü DSG'nin Sözcüsü Gabriel Kino, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapması durumunda kendilerini savunacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye eğer Fırat'ın doğusuna saldırırsa biz kendimizi savunuruz. Büyük bir direniş gösteririz. Kendimizi savunmak için her zaman hazırız. Biz kuzey ve doğu Suriye'yi savunmak için her zaman hazırız. Türkiye'nin bize saldırmaya hiçbir hakkı yoktur. Çünkü Türkiye yabancı bir güçtür. Türkiye'nin Suriye'de olmaması lazım."

‘Suriye halkının Türkiye'yi istememesine rağmen Türkiye'nin Suriye'de olduğunu' savunan Gabriel, Türkiye'nin kendi çıkarı için Suriye'de olduğunu iddia etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:40
  1. YPG
  2. DSG
  3. fırat operasyonu

YORUM YAZ

  • engineerengineer11 dk önce
    hendek savaşlarını hatırlayın, Türkiye'deki uzantılarınızın başına neler geldiğini hatırlayın, Türk'ün gücünü göreceksiniz, nereye giderseniz gidin gebereceğiniz yerdesiniz.
  • yaşar köseyaşar köse18 dk önce
    Nerde o erkek.....sizin bizim karşımıza çıkmaya çok şükür Eteğinizin boyuyetmez...
  • HasanHasan24 dk önce
    İt sürüsü...hoşt deyince kaçacak delik ararsınız....
  • AlpAlp25 dk önce
    Ben Akçakale de askerlik yapmış biriyim karşısında Tel Abyad ve komple Arap ve birazda Türkmen bu yüzde 95 oran, şu an ne oldu 250 bin Arap tan 2000 ya var ya yok. Binlerce Apocu Kuzey Irak tan Türkiye dende gidip Tıpkı Mersin şehir merkezindeki gibi göç ederek çoğalarak şu an oraya da Tel Abyad Kürt nüfusu çok diyerek sahiplenmeleri Apocuların oyunu ve bu oyunu ancak Türk Askeri bozabilir
  • DemiroğluDemiroğlu29 dk önce
    Karşılık vereceklermiş:)) amerikan eteğinin altına saklanarak mı....Afrin de verdiğiniz karşılıktan çok korktuk :)))
  • ahmetahmet38 dk önce
    her şehidin sorumlusu HAYDUT AMERİKA ve diğer terörist ülkeler: İsrail, BAE, SUUD,MISIR vs dir...
  • kovboy uşağı kovboy uşağı 40 dk önce
    amerika ne gücü yerli güç mü? katillerdaha durun 11aylık bedirhan bebek ve nice masumların heabını vereceksiz öyle kaçmak yooookvur mehmedim vurvur ki adalet yerini bulsun...!
  • meltemb41meltemb4141 dk önce
    amerika ve avrupalı güçler gelir ses yok türkiye olunca mı zorunuza gidiyor hadi oradan vururlarmış korkak köpekler
  • Halil Halil 41 dk önce
    Adına baksana senden kaçtane var Suriye de çıkmış konuluyorsun biz geleceğiz oraya sende orda bekle delikanlıysan Suriye köpeklerin değil gerçek sahiplerinindir.
  • SevdaliSevdali42 dk önce
    Turkiye Suriye'de olmamali,dogru hanimlarinizi Joniler yardim karsiligi kullaninca hosuna gidiyor.Serefiz
  • Oktay arkali Oktay arkali 44 dk önce
    Baskan nediyor ulan topunuz gelin esatda icinde buyuk osmanliyimi korkutaksiniz korkudan hem elbise degistirir ahirlara gireniz mevlam bizimle yeter

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