Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'

Türkiye, Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin elindeki bölgelere müdahale etmeye hazırlanırken, Sputnik'e konuşan DSG Sözcüsü Gabriel Kino, Türkiye'nin operasyon yapması durumunda kendilerini savunacaklarını belirtti.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle YPG'ye karşı Fırat'ın doğusu ile Menbiç bölgesinde büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Operasyon hazırlıkları devam ederken, Türkiye Tel Abyad ve Menbiç sınırına Jandarma Özel Harekat ve özel hareket polisleri ile komandolar sevk ediyor. Afrin operasyonunda görev alan asker ve polisler bölgeye sevk ediliyor.

25 bin ÖSO emir bekliyor

Türkiye destekli ÖSO gurupları da bölgede konuşlandırılırken, ÖSO operasyon için emir bekliyor. Operasyon nedeniyle 25 bin ÖSO militanının görevlendirildiği öğrenildi. Bölgeye her gün zırhlı askeri araçlar ile obüs topları da sevk edilirken, Türkiye Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri ise iki katına çıkartıldı.

Operasyon hazırlıkları son aşamaya gelirken, Türkiye bir yandan da ABD ve Rusya ile yoğun görüşmeler yapıyor.

"Türkiye'nin Suriye'de olmaması lazım"

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan terör örgütü DSG'nin Sözcüsü Gabriel Kino, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapması durumunda kendilerini savunacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye eğer Fırat'ın doğusuna saldırırsa biz kendimizi savunuruz. Büyük bir direniş gösteririz. Kendimizi savunmak için her zaman hazırız. Biz kuzey ve doğu Suriye'yi savunmak için her zaman hazırız. Türkiye'nin bize saldırmaya hiçbir hakkı yoktur. Çünkü Türkiye yabancı bir güçtür. Türkiye'nin Suriye'de olmaması lazım."

‘Suriye halkının Türkiye'yi istememesine rağmen Türkiye'nin Suriye'de olduğunu' savunan Gabriel, Türkiye'nin kendi çıkarı için Suriye'de olduğunu iddia etti.