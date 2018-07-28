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Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı açıklamalara destek verdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:23
Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"

Lefkoşa'da yapılan "Dış Rumlar Konferansı"na İsrail, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan büyükelçileri katıldı.

"ASKERİ MÜDAHELE OLMAMASINI TEMENNİ EDERİM"

Toplantıda konuşan İsrail Büyükelçisi Aammy Ravel, Rumların tek taraflı doğalgaz aramasına tepki gösteren Türkiye'nin davranışlarını tahrik olarak niteledi. "Türk tehditleri nedeniyle İsrail'in askeri müdahalede bulunmak zorunda kalmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

MISIR: GEREKİRSE GÜÇ KULLANACAĞIZ

Mısır Büyükelçisi Mai Taha Muhammed de gerekirse Türkiye'ye karşı askeri güç kullanmaktan çekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ABD Büyükelçisi Cathleen Doherty ise Türkiye'nin Rumlara gösterdiği tavrın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:23
  1. Mısır
  2. Türkiye
  3. İsrail

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  • HanzoHanzo35 dk önce
    Ulan alyaınız gelin ziyon pi.i haramzade kafir topluluğu
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