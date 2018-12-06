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Türkiye'ye koştular! Bir ayda 380 milyon dolar

Son dönemlerdeki satış serisini sürdüren yabancılar son ayda da büyük alım yaptı. Borsa İstanbul’da kasım ayında 380 milyon dolarlık hisseyi yabancılar aldı. THY ve Aselsan tercihte öne çıktı.

06 Aralık 2018 Perşembe 06:32
Türkiye'ye koştular! Bir ayda 380 milyon dolar

Borsa İstanbul'da kasım ayında net 380 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcı, böylece Ocak 2017'den bu yana en yüksek tutarlı alımını gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların kasımda en çok tercih ettiği hisse ise yine Türk Hava Yolları (THY) oldu. Yabancılar kasımda 83,5 milyon dolarlık THY hissesi aldı. Bunu 71,1 milyon dolar ile ASELSAN, 68,5 milyon dolar ile Garanti Bankası, 52,9 milyon dolar ile Koza Madencilik ve 31,9 milyon dolar ile Türk Telekom izledi.

 

Borsa yükseldi

Yabancı yatırımcı alımlarının katkısıyla BIST 100 endeksi, kasımda TL bazında yüzde 5,78, dolar bazında ise yüzde 13,3 yükseldi. Analistler, eylülde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artırımının döviz kurlarındaki volatiliteyi azaltması sonrası Türk lirası varlıklara ilginin kasım ayında da güçlenerek devam ettiğini kaydetti. Yıl başından bu yana yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında ise kasımdaki alışlara karşın halen 1 milyar 953 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdikleri görülüyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:32
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