TOKİ kazısında korkunç keşif! İş makinesinin kepçesinden çıkanlar jandarmayı alarma geçirdi!

Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkisinde iş makinesiyle yürütülen temel kazısı sırasında kemik ve kafatası parçalarına rastlayan çalışanlar durumu Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, kemiklerin 2 kişiye ait olabileceği değerlendirildi.

Delil niteliğindeki kemikler dikkatlice toplanarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kemiklerin kime ait olduğu, ne kadar süredir bölgede bulunduğu ve ölüm nedenlerine ilişkin detayların, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak inceleme ve DNA analizlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İLKHA