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Yerel TOKİ kazısında korkunç keşif! İş makinesinin kepçesinden çıkanlar jandarmayı alarma geçirdi!
Yerel

TOKİ kazısında korkunç keşif! İş makinesinin kepçesinden çıkanlar jandarmayı alarma geçirdi!

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TOKİ kazısında korkunç keşif! İş makinesinin kepçesinden çıkanlar jandarmayı alarma geçirdi!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir arazide iş makinesiyle yürütülen temel kazısı çalışmaları sırasında toprak altından insan kemikleri ve kafatası parçaları fırladı. Gördükleri korkunç manzara karşısında neye uğradığını şaşıran inşaat çalışanları, durumu vakit kaybetmeden Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti.

Kurşunlu Mahallesi Alholar mevkisinde iş makinesiyle yürütülen temel kazısı sırasında kemik ve kafatası parçalarına rastlayan çalışanlar durumu Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, kemiklerin 2 kişiye ait olabileceği değerlendirildi.

Delil niteliğindeki kemikler dikkatlice toplanarak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kemiklerin kime ait olduğu, ne kadar süredir bölgede bulunduğu ve ölüm nedenlerine ilişkin detayların, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak inceleme ve DNA analizlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İLKHA

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