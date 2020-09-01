Türkiye'ye komplo mu? Avusturya'da bir Türk, casusluk iddiasıyla tutuklandı

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Avusturya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Türk vatandaşı bir kadının Türkiye adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandığını açıkladı.

Söz konusu kişinin suçlamaları kabul ettiğini öne süren Nehammer, Avusturya Başsavcılığı’nın zanlı hakkında "başka bir ülke adına casusluk" suçlamasıyla soruşturma açtığını belirtti.

26 Haziran’da Viyana'nın Favoriten semtinde, PKK'lı terör yandaşı grup ile Türk gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından Avusturya istihbaratının görevlendirildiğini söyleyen Nehammer, yapılan istihbari araştırmada ismine ulaşıldığı öne sürülen kadının Türkiye adına casusluk yaptığı iddia edildi.

Türkiye'ye tehdit

"Türkiye adına casusluk yapanlara Avusturya’da yer yok. Bunu kabullenmeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor" sözlerini sarfeden Avusturyalı Bakan, ülkesinin Türkiye’ye yönelik diplomatik girişimlerde ve yaptırımlarda bulunacağını söyledi.

"Türkiye, Avusturya toplumunu bölmeye çalışıyor"

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab ise, Türk istihbaratının Avusturya'da faaliyet yürüttüğünü iddia ederek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kolu buraya kadar uzanıyor. Türkiye, Avusturya toplumunu bölmeye çalışıyor. Uyumu zehirleyen bu durumu sona erdirmek için tüm imkanları kullanmalıyız"

Avrupa'nın Türkiye'ye kurduğu bir komplo mu?

Öte yandan Yunanistan ve destekçisi Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tavır aldığı günlerde Avusturya'dan böyle bir açıklama gelmesi şüphe uyandırdı. AB'nin Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırmak istediği bir zamanda ortaya atılan bu iddia, "Avrupa'nın Türkiye'ye karşı düzenlediği bir komplo mu?" sorusunu akıllara getirdi.