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Dünya Türkiye'ye kininizle yok olun FETÖ'cüler! Değişikliği böyle duyurdular
Dünya

Türkiye'ye kininizle yok olun FETÖ'cüler! Değişikliği böyle duyurdular

FETÖ'cü alçakların propogandasını yurt dışından sürdüren Aktif Haber, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda yapılan değişikliğe büyük bir ümitle sarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 19:24:00 -
Türkiye'ye kininizle yok olun FETÖ'cüler! Değişikliği böyle duyurdular

CIA ile iş kotaran ihanet şebekesi, 8 yıldır Halkbank'a ceza verdirmek için büyük bir ümitle bekliyor.

FETÖ'cü teröristlerin propogandasını yurt dışından sürdüren Aktif Haber, attığı başlıkla nasıl hain olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Joe Biden, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na yolsuzluk ve dolandırıcılık uzmanı Damien Williams'ı aday gösterdi. Williams, Senato onayı sonrası Halkbank davasına da bakacak.

Williams'ın aday gösterilmesinin ardından FETÖ propagandacısı Aktif Haber ise dikkat çeken bir manşete imza attı.

Türkiye'ye olan kinini dışarı vuran FETÖ'cü site, mahkemeye intikal etmiş davada, savcı değişikliğini bile, büyük bir ümitle "yeni gelişmeler olabilir" şeklinde duyurdu.

İşte o manşet:

 

 

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