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Gündem İstanbul Valiliği'nden Adalar Belediyesi açıklaması
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İstanbul Valiliği'nden Adalar Belediyesi açıklaması

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İstanbul Valiliği'nden Adalar Belediyesi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Adalar İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

 

Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Adalar İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

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