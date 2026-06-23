  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Biri kirayı ödeyemiyor, biri jetlerde geziyor, biri lüks villada yaşıyor İsrail kankası Yunanistan’la da ters düştü Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var: Siber farelere ağır darbe! Peygambere hakaret eden LEMAN'ı protesto edenler mahkemeye çıkarıldı, Çağlayan Adliyesi tekbirlerle inletildi!edenler mahkemeye çıktı, Çağlayan Adliyesi tekbirlerle inletildi! Türkiye'nin Erdoğan'a çok ihtiyacı var! İslam karşıtı Leman’ı protesto etti savcı dava açtı Binlerce FETÖ’cü ‘bot’ Özel’i desteklemiş Bennett'ten katil Netanyahu yönetimine eleştiri: Terör Devleti İsrail’de 'Lübnan' çatlağı Dokunulmazlık zırhı kaldırılsın Başörtüsüne anayasal güvence şart
Gündem Ali Mahir hukuka ve demokratik düzene meydan okudu!
Gündem

Ali Mahir hukuka ve demokratik düzene meydan okudu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ali Mahir hukuka ve demokratik düzene meydan okudu!

Mahkeme kararıyla yok hükmünde sayılan Özgür Özel, hala kendisini Genel Başkan olarak tanıtırken, ekibi de hukuka ve demokratik düzene meydan okumaya devam ediyor.

Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı makamına döndükten sonra, CHP Grup Başkanvekili görevinden alınan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’i yine “Genel Başkan” olarak nitelendirdi. Grup toplantısı görüntüleri eşliğinde paylaşım yapan Başarır, “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, haftalık TBMM Grup Toplantımızı gerçekleştirdik. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; baskılara, hukuksuzluklara ve karanlık hesaplara karşı adalet, özgürlük ve demokrasi yolundan bir adım geri atmayacağız. Bu ülkenin vicdanını da umudunu da milletimizle birlikte büyütmeye devam edeceğiz! Çünkü biz gücümüzü makamlardan değil; haklılığımızdan, halkımızdan ve milyonların ortak umudundan alıyoruz!” diyerek, Özel ve ekibinin gerçeklikten ne kadar koptuklarını gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü yatak odasını basına gösterdi! "Neden yapıldığını anlayamadığımız bir acayip oda"
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü yatak odasını basına gösterdi! “Neden yapıldığını anlayamadığımız bir acayip oda”

Gündem

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü yatak odasını basına gösterdi! “Neden yapıldığını anlayamadığımız bir acayip oda”

Tuzla da yol ayrımında! CHP’ye rest, AK Parti’ye yeşil ışık
Tuzla da yol ayrımında! CHP’ye rest, AK Parti’ye yeşil ışık

Gündem

Tuzla da yol ayrımında! CHP’ye rest, AK Parti’ye yeşil ışık

Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi!
Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi!

Gündem

Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi!

CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! "Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor"
CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! “Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor”

Gündem

CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! “Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23