Ali Mahir hukuka ve demokratik düzene meydan okudu!
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Mahkeme kararıyla yok hükmünde sayılan Özgür Özel, hala kendisini Genel Başkan olarak tanıtırken, ekibi de hukuka ve demokratik düzene meydan okumaya devam ediyor.
Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı makamına döndükten sonra, CHP Grup Başkanvekili görevinden alınan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’i yine “Genel Başkan” olarak nitelendirdi. Grup toplantısı görüntüleri eşliğinde paylaşım yapan Başarır, “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, haftalık TBMM Grup Toplantımızı gerçekleştirdik. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; baskılara, hukuksuzluklara ve karanlık hesaplara karşı adalet, özgürlük ve demokrasi yolundan bir adım geri atmayacağız. Bu ülkenin vicdanını da umudunu da milletimizle birlikte büyütmeye devam edeceğiz! Çünkü biz gücümüzü makamlardan değil; haklılığımızdan, halkımızdan ve milyonların ortak umudundan alıyoruz!” diyerek, Özel ve ekibinin gerçeklikten ne kadar koptuklarını gösterdi.
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