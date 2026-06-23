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Spor Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor: 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu
Spor

Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor: 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu

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Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor: 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu

2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Özbekistan'a karşı topu ağlarla buluşturmayı başaran Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. 

Portekiz, karşılaşmaya hızlı başlayarak 6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun bulduğu golle öne geçti. 

41 yaşındaki efsane isim bu golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

İlk Dünya Kupası golünü 2006'da 21 yaşındayken Almanya'ya atan Ronaldo, aradan geçen 20 yılın ardından gollerini sıralamaya devam ediyor.

DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN EN YAŞLI İKİNCİ FUTBOLCU

Ronaldo ayrıca Roger Milla'dan sonra Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu da oldu. 

Kariyerindeki 974. golünü atan yıldız futbolcu, bin gol hedefine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. 

Ronaldo, grubun ilk maçında Demokratik Kongo'ya karşı gösterdiği performans nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. 

 

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