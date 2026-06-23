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Dünya Bağımsızlığın ardından bir ilk! Güney Sudan sandığa gidiyor
Dünya

Bağımsızlığın ardından bir ilk! Güney Sudan sandığa gidiyor

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Bağımsızlığın ardından bir ilk! Güney Sudan sandığa gidiyor

Güney Sudan Ulusal Seçim Komisyonu, ülkenin bağımsızlığından bu yana ilk kez yapılması planlanan genel seçimlerin 22 Aralık’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Güney Sudan’da yıllardır ertelenen sandık süreci için yeni tarih açıklandı. Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Abednego Akok Kacuol, yaptığı açıklamada, seçimlerin 22 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ile finansman yetersizliğinin hazırlıkları olumsuz etkilediğini belirtti.

 

Kacuol, seçim hazırlıklarının sürdüğünü, gerekli mali kaynakların zamanında sağlanamaması halinde komisyonun çalışmalarını "gerçekçi bir seçim takvimi" doğrultusunda sürdüreceğini kaydetti.

 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in 2018 tarihli barış anlaşmasının uygulanmasına ve ülkenin barışçıl, demokratik seçimlere hazırlanmasına bağlı olduğu ifade edildi.

 

Açıklamada, seçim sürecine ilişkin siyasi partiler arasındaki diyalog hazırlıklarının sürdüğü ve bunun siyasi paydaşlar arasında uzlaşı zemini oluşturmasının amaçlandığı vurgulandı.

 

Öte yandan muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, güvenlik koşulları, siyasi özgürlükler ve seçim hazırlıkları konusunda endişelerini dile getiriyor.

 

Eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO), mevcut şartlarda seçim yapılmasının "tehlikeli" olacağını savundu.

 

Güney Sudan, 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından henüz genel seçim düzenleyemedi. İlk olarak 2015 yılında yapılması planlanan seçimler iç savaş nedeniyle ertelenirken, 2018 barış anlaşması kapsamında 2022'de yapılması öngörülen seçimler de siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

 

Cumhurbaşkanı Salva Kiir ile siyasi rakibi Riek Machar arasında son dönemde yeniden artan gerilim nedeniyle ülkede güvenlik endişeleri sürerken, Birleşmiş Milletler (BM), şiddetin yeniden geniş çaplı iç savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

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Yorumlar

işiniz mi yok?

efenim bakın, böyle havadan sudan şeyler için, kuzey ~güney sudan için sandığı gitmeyin kardeşim, hadi bakım canm!
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