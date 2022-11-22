Türkiye'ye karşı kullanmak için İHA ve helikopter alacaklar! Küstah plan devreye alındı

Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, 2023 askeri programı içinde sadece silahlanmaya 200 milyon euro ayırdıklarını, bu bütçeyle insansız hava araçları, hava savunma sistemi ve saldırı helikopteri almayı planladıklarını bildirdi.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Temsilciler Meclisi maliye ve savunma komisyonlarında parlamenterlere silahlanma programı hakkında bilgi verirken, Rum kesiminin silahlanma programının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

İHA ve helikopter alacaklar

Petridis, Rum ordusunun harekat kabiliyetini güçlendirmek anlamında Savunma Bakanlığının 2023'te sadece silahlanmaya 200 milyon euro ayırmayı öngördüklerini belirterek, bu bütçe ile insansız hava araçları, modern hava savunma sistemi ve ellerinde bulunan Rus yapımı Mi-35 helikopterlerin yerine Airbus'tan 6 saldırı helikopteri almayı planladıklarını aktardı.

Petridis, GKRY'nin savunma diplomasisine odaklandığının altını çizerek, Rum ordusunun mevcut altyapısını güçlendireceğini, cephane depoları, personel için alanlar inşa edeceğini ve envantere yeni kamyon, kazı makinesi ve arama kurtarma gemileri alımı yapılacağını belirtti.

ABD ambargoyu kaldırmıştı

ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması ve silah satışını serbest bırakmasının önemine işaret eden Petridis, son dönemde 15'ten fazla ülke ile savunma ve askeri anlamda 15'ten fazla anlaşma imzaladıklarını ve çok uluslu tatbikatlara katılım gerçekleştirdiklerini, Almanya ile ilk kez karşılıklı savunma ataşesi atanmasını içeren bir işbirliği programı imzaladıklarını anlattı.