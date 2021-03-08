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Dünya Türkiye’ye karşı kullanacaklar! Fransa'dan Yunanistan'a teklif
Dünya

Türkiye’ye karşı kullanacaklar! Fransa'dan Yunanistan'a teklif

Fransa, Yunanistan’a donanmanın gereksinimlerine yönelik savunma ve müdahale firkateynini içeren kapsamlı bir teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 14:37:00 - 2021-03-08 14:38:27
Türkiye’ye karşı kullanacaklar! Fransa'dan Yunanistan'a teklif

Üç büyük savunma firmasından (Naval Group, Thales, MBDA) oluşan “Fransız Takımı” geçtiğimiz günlerde Yunanistan’a, donanmanın gereksinimlerine yönelik savunma ve müdahale firkateynini (Frégate de Défense et d’Intervention /FDI) içeren bir teklifte bulundu.

Naval News haber sitesinin aktardığına göre Fransa, Yunanistan’ın en kısa zaman diliminde “optimize edilmiş maliyetlerle en iyi yeteneklere sahip olmasını sağlamak için” tasarlanmış kapsamlı paketi önerdi. Teklif ile “Yunan Donanmasının tüm ihtiyaçlarının” karşılanması planlanıyor.

Bu kapsamda MEKO modernizasyon programı pakette sunuldu. Naval Group, Hydra/ MEKO 200HN sınıfı fırkateynlerin modern muharebe sahasının gereksinimlerine uygun olarak iyileştirilme çalışmasını yürütecek.

Teklifte, mümkün olan en kısa sürede Yunanistan’a geçici çözüm olarak tedarik edilecek ikinci el fırkateynlerden oluşan çözüm önerisi ve dört adet 4 bin 500 tonluk FDI fırkateyni satışı da bulunuyor.

Yunanistan fırkateynin yanı sıra Fransa'dan Rafael savaş uçağı da alması bekleniyor. Atina yönetiminin Türkiye'ye karşı söz konusu hamleleri gerçekleştirdiği biliniyor.

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Yorumlar

.....

Ne güzel yontuyorlar bu beyinsiz sirtakileri ya. Herkese nasib olmaz böyle müşteri.
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Demir

Buldular bir mal sömör yavrum sömür 
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