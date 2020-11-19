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Gündem Türkiye’ye karşı intikam yemini etmişti… PKK’dan destek geldi! “İstedikleri zaman…”
Gündem

Türkiye’ye karşı intikam yemini etmişti… PKK’dan destek geldi! “İstedikleri zaman…”

Terör örgütü PKK, sivil katili Ermenistan’a destek verdi. PKK’nın sözde üst düzey isimlerinden Layika Gültekin, “Ermeni halkı ne zaman isterse tabii ki gidip saflarında yer alırız” dedi. Çocuk katili Ermenistan’ın Genelkurmay Başkanı Danışmanı Vladimir Pogosyan, Türkiye’den aklınca intikam alacaklarını da ileri sürmüştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:43:00 - 2020-11-19 09:50:51
Türkiye’ye karşı intikam yemini etmişti… PKK’dan destek geldi! “İstedikleri zaman…”

Terör örgütü PKK'nın tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan terörist Layika Gültekin, saklandığı ininden Ermenistan itirafında bulundu. PKK'nın kadın yapılanması YJA Star'ın sözde ana karargâh sorumlularından Beritan Dersim kod adlı Layika Gültekin, "Bizim için bitti diyorlar, PKK bitmedi ki, Karabağ'a kadar gidip Ermenileri özgürleştiriyoruz. Ermeni halkı ne zaman isterse gidip saflarında yer alırız" dedi. Sabah'ın haberine göre Gültekin, örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta Bölgesel Kürt yönetiminin kendilerine yönelik kuşatma harekatı başlattığını belirtirken, dar bir alana hapsedildikleri ve olası harekat nedeniyle Haftanin ve Metina'daki köylerin de boşalmasıyla yaşadıkları paniği itiraf etti.

Öte yandan Ermenistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden intikam alacaklarını ileri sürerek haddini bir kez daha aşmıştı. 

Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Danışmanı Vladimir Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya söz verdiğini söylemişti.

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Yorumlar

Cinsi sapık Duran kalkan cemil bayıklar

Bari onları gönderin.. Mehmetçik cehenneme postalasın.
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Yorumcu

Bugün istiyorlar hadi gidinde tsk ve Azerbaycan ordusu gömüversin oraya leşinizi aşşağılık kafirler
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