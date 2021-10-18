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Dünya Türkiye'ye karşı anlaşmalar yapan Yunanistan'dan itiraf: 20 yıl önceki Türkiye yok
Dünya

Türkiye'ye karşı anlaşmalar yapan Yunanistan'dan itiraf: 20 yıl önceki Türkiye yok

Türkiye'yi yönelik saldırgan açıklamalarıyla bilinen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yeni Türkiye'nin emir verdikleri eski Türkiye olmadığını itiraf etti. Dendias, "Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:33:00 -
Türkiye'ye karşı anlaşmalar yapan Yunanistan'dan itiraf: 20 yıl önceki Türkiye yok

Son dönemde Türkiye karşıtı söylemlerini artıran ve hem Fransa ile hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan'dan yeni açıklamalar geldi.
Türkiye'nin hamleleri karşısında tökezleyen ve kendine yeni çıkar yolları arayan Atina'dan, itiraf gibi bir açıklama geldi.

Ankara'nın bağımsız ve çıkarlarını koruyan adımlar atarak ilerlemesini hazmedemeyen Dendias'ın adeta eski Türkiye özlemi depreşmiş gibi.

Zira Türkiye, artık emir verdikleri Türkiye değil. Bundan dem vuran Dendias, kontrol altında tutulan Türkiye'yi "ideal Türkiye"ymiş gibi göstermeye kalktı.

"Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil"

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi.

Dendias, "Senatör Menendez, Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer, hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti. Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil" ifadesini kullandı.

"Amacımız Türkiye'yi karşımıza almak değil"

Dendias, "ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa. Genişlemeci, Neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var: Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi" dedi.

Dendias ayrıca, Yunanistan'ın Türkiye'yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi.

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