Türkiye'ye karşı alacaklardı! Yunanistan'a Avrupa ülkesinden büyük şok

Yunanistan ile Fransa arasında imzalanacak olan ve Yunanistan Rafale F3R savaş uçakları ile mühimmat tedarikini içeren sözleşmenin imzalanması, başka bir tarihe ertelendi.

Yunanistan, Yunan Hava Kuvvetleri (HAF)’nin ihtiyaçlarına binaen Dassault Aviation Rafale F3R savaş uçağı tedariki için Eylül 2020’de Fransa ile bir anlaşma yapmıştı. Söz konusu anlaşma ile Fransa tarafından Yunan Hava Kuvvetleri’ne, 6 adedi yeni ve 12 adedi ise ikinci el olan 18 adet Rafale F3R savaş uçağı tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Toplam değeri 2 milyar Avro olan anlaşmanın 300 milyon ABD Doları değerindeki kısmı ise MBDA firmasından tedarik edilecek mühimmatlara ayrılmıştı.

Edinilen bilgiye göre; Yunanistan ile Fransa arasındaki söz konusu alımları kapsayan sözleşmenin imza töreni, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü ertelendi. Yunanistan Hava Kuvvetleri için Rafale savaş uçağı, lojistik destek ve mühimmat tedarikini içeren anlaşmanın en geç 20 Ocak 2021 tarihine kadar imzalanacağı açıklandı.

Rafale F3R konfigürasyonu, şu sistemleri içermektedir:

MBDA Meteor Ramjet İtkili Havadan Havaya Füze

Thales Talios Lazer Hedefleme Podu

Safran Hava Yer Mühimmatı

Çeşitli Sensör Sistemleri

Kaynak: savunmasanayist