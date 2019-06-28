Türkiye'ye kafa tutan Yunanistan orayı resmen satışa çıkardı!

Yunan Başbakanı Çipras’ın ekonomik paketleri de işe yaramadı. Ekonomik darboğazdan çıkamayan Yunanistan, ülkenin en büyük havaalanı olan Atina Uluslararası Havalimanı'nın yüzde 30 hissesini satmak için ihaleye çıktı.

Yunanistan Özelleştirme İdaresi, Atina Uluslararası Havalimanı'nın yüzde 30 hissesini satmak için ihaleye çıktı.

Ekonomide darboğazdan çıkamayan Yunanistan, en büyük havalimanını ihaleye çıkardı. Başkent Atina'daki Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nın yüzde 30'u özelleştiriliyor.

Kurtarma paketleri işe yaramadı

Satış kararı, Yunanistan Özelleştirme İdaresi TAIPED tarafından verilen ilanla duyuruldu.

Atina'daki Uluslararası Havalimanı 2001'de, 2 milyar 100 milyon euro maliyetle inşa edilmişti.

Havalimanı 16 milyon 400 bini uluslararası olmak üzere, yılda 24 milyon yolcu tarafından kullanılıyor.

Yunanistan, 2010'dan bu yana ekonomik krizi aşmak için uluslararası düzeyde üç kurtarma paketi talep etti.

Özelleştirmeler, Atina yönetiminin ekonomik reformlarının kilit girişimleri arasında yer alıyor.