Rusya'dan kısmi seferberliğin başlamasından sonra ayrılan ve geri dönmeyen Rusya vatandaşlarına karşı vergi düzenlemesi dahil "bazı önlemler alınması" konusu parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi üyelerinin gündeminde.



Konsey Anayasa Komitesi Başkanı Senatör Andrey Klişas, ​​Vedomosti'ye verdiği demeçte, "Rusya makamları, kısmi seferberliğin başlangıcından bu yana ülkeyi terk eden Ruslar için yurtdışında yaşamayı daha az rahat hale getirmek için bazı mevzuat değişiklikleri yapabiliir" diyerek sinyal verdi.



Rus senatör, seferberlik başladıktan sonra ülkeden ayrılan Rusya vatandaşlarına "ekonominin hassas alanlarında" uzaktan çalışmanın sınırlanabileceğini söyledi. yabileceğini göz ardı etmedi. Lşişas ayrıca bu durumdaki vatandaşların tüm vergileri ödeyip ödemediğini bilmediğini belirterek, "Bunların birçoğu kaçtı ama Rus şirketlerinde uzaktan çalışmaya devam ediyorlar. Buna ilişkin yasayı değiştirebilir ve insanların yurt dışında çalışıp buradan maaş almasına izin veren programları sınırlayabilir, vergi konusunu yeniden değerlendirebiliriz, bunu yapabiliriz" dedi.



Klişas, Anayasa'ya aykırı olacağı için yurt dışına giden Rusya vatandaşlarının dönüşüne müdahale etmeyeceklerini, Rusya'yı terk eden vatandaşların haklarında bir mahkumiyet yoksa suçlu da sayılamayacaklarını hatırlatarak, "Bence bu tür Rusları geri dönmeye teşvik etmeye değmez. Gerekirse bu durumda olanlar için bazı ek güzellikler düşünülebilir" diye konuştu.



Klişas, ​​"Muhtemelen herkesin farklı durumu olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak bence halkımız seferberlikten ülkeden kaçanları hâlâ kınıyor" diye ekledi.

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