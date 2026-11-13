Uzman isim kışın kalp krizi riskine karşı uyardı!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk havanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkileri yeniden gündeme geldi.

Soğuk havanın damarları daraltarak tansiyonu yükselttiğini ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Kocaoğlu, kış mevsimi öncesinde alınması gereken önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

Risk grubundakiler kontrollerini aksatmamalı

Soğuk havanın damarları daraltarak kan akışını yavaşlattığını ve tansiyonu yükselttiğini vurgulayan Kocaoğlu, kış aylarındaki ortalama tansiyon ölçümlerinin yaz aylarına göre daha yüksek olduğunu ifade etti. Özellikle kalp hastaları, hipertansiyon ve diyabet hastaları ile ileri yaştaki kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirten Kocaoğlu, bu kişilerin kış ayları öncesinde sağlık kontrollerini aksatmaması ve ilaçlarını düzenli kullanmasının önem taşıdığını söyledi.

Soğuk havaya çıkarken sıcak tutan kıyafetlerin tercih edilmesini öneren Kocaoğlu, baş ve boyun bölgesinin korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca tuz tüketiminin azaltılması, sebze ve lifli besinlere ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kış aylarında spor yaparken dikkat

Kış aylarında spor yaparken ani ve ağır efordan kaçınılması gerektiğini belirten Kocaoğlu, düzenli yürüyüşün sürdürülmesini, çok soğuk günlerde ise kapalı ortamların tercih edilmesini önerdi. Sigaranın bırakılması ve uyku düzenine dikkat edilmesinin de kalp sağlığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Göğüste baskı ve nefes darlığında 112 aranmalı

Evde tansiyon takibinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kocaoğlu, göğüste baskı, nefes darlığı veya soğuk terleme geliştiğinde beklemeden 112'nin aranması gerektiğini vurguladı. Kocaoğlu, kalbi korumak için alınacak küçük önlemlerin hayat kurtarabileceğini belirtti.